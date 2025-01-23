Первый взгляд на монитор Eizo FlexScan EV3240X: обзор и впечатления

Иногда цифры не передают всей правды о продукте. Если бы это было возможно, монитор, о котором мы говорим, вероятно, не выиграл бы никаких наград, если судить только по числам. Несмотря на технические тесты, всегда есть одно число, которое будет определяющим – цена. Этот монитор в три раза дороже, чем награждённый аналог, Iiyama ProLite, несмотря на то, что они оба поддерживают 4K разрешение и имеют одинаковую диагональ экрана в 31.5 дюймов, показывая схожие результаты в тестах.

Однако мы уверены, что Iiyama — это отличный монитор с потрясающим соотношением цены и качества, но только Eizo способен вызвать у вас восхищение. Это достигается благодаря комбинации контрастности 2000:1 и цветовым характеристикам IPS-панели. За исключением мини-LED панелей, мы никогда не испытывали такого яркого визуального восприятия при просмотре фотографий или фильмов. Плюс белый цвет на мониторе демонстрирует великолепное качество изображения для этого размера экрана. Реклама

Естественно, здесь реализованы и дополнительные преимущества мониторов от Eizo. Начнем с экранного меню (OSD), которое не только невероятно интуитивное и быстрое, но и позволяет настроить цвета до мельчайших деталей. Во вкладке «Расширенные настройки» вы можете контролировать оттенок, насыщенность и усиление цвета.

Хотя в этом мониторе нет возможностей для работы с цветом на таком же уровне, как в линейке Eizo ColorEdge, программное обеспечение InStyle заслуживает внимания. Оно позволяет сохранять цветовые настройки, если нужно подключать разные экраны Eizo в офисе, адаптированном под принцип гибкого рабочего пространства. Также можно активировать функцию циркадного затемнения, что изменяет цветовую температуру в течение дня. Отдельная программа InStyle server предлагает базовое управление для IT-команд.

Монитор Eizo предоставляет множество опций по управлению энергопотреблением. Активируйте режим EcoView в меню, и яркость будет меняться в зависимости от условий окружающего освещения. Если вы предпочитаете вручное управление яркостью, то она регулируется от 1 до 400 кд/м².

Как и в ColorEdge, монитор обладает гарантией на пять лет и возможностью замены на месте, если что-то пойдёт не так. Мониторы Eizo просты в установке, так как поставляются в полностью собранном виде.

Подставка монитора Eizo FlexScan предоставляет множество опций использования. Вы можете вращать монитор на 45° в любом направлении, изменять наклон на 35°, регулировать высоту на 195 мм и поворачивать его на 90° в портретный режим. Узкие рамки делают монитор более современным.

Модель оборудована большим количеством портов, включая HDMI, DisplayPort и USB-C. Также есть три USB-A 3.2 порта: два сзади и один сбоку. Подключение через USB-C может обеспечить до 94 Вт, а один из портов на боковой панели обеспечивает до 15 Вт мощности для подключения дополнительных устройств.

Есть также два 3.5 мм разъема для микрофона и наушников. Встроенные 2 Вт динамики демонстрируют удивительно хорошее качество для прослушивания музыки, может быть вы даже не захотите использовать отдельные колонки.

Несмотря на то, что Eizo FlexScan EV3240X стоит заметно дороже конкурентов, при наличии бюджета эта покупка оправдает себя. После того как пройдет первоначальная боль от суммы, вы будете по-настоящему довольны этим монитором на долгие годы.

Источник: TechRadar