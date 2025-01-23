Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM: доступный и компактный объектив

Новое ультраширокоугольное зум-объектив Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM для полнокадровых беззеркальных камер серии Canon EOS R расширяет линейку компактных и доступных зум-объективов компании с постоянной светосилой f/2.8.

Этот объектив дополняет легкий RF 28-70mm f/2.8 IS STM, представленный в сентябре прошлого года. Новый RF 16-28mm f/2.8 IS STM предлагает фотографам и создателям контента светосильную постоянную апертуру f/2.8 и широкоугольное поле зрения в компактном и портативном формате. Реклама

Объектив RF 16-28mm f/2.8 весит всего 445 граммов и имеет длину 91 миллиметр в сложенном состоянии. Для сравнения, объектив RF 15-35mm f/2.8 L IS весит 840 граммов и достигает длины 127 миллиметров. Таким образом, новый объектив можно назвать действительно компактным.

Одним из важных аспектов является цена: RF 16-28mm f/2.8 стал доступным решением по сравнению с объективами профессиональной серии L. Цена на RF 16-28mm f/2.8 составляет $1,149. Это всего на $50 дороже, чем RF 28-70mm f/2.8, но все же на $1,250 дешевле, чем у RF 15-35mm f/2.8.

Безусловно, при выборе более доступного RF 16-28mm f/2.8 пользователи теряют в фокусном расстоянии на крайних положениях объектива. Однако Canon уверяет в высоком качестве изображения нового зум-объектива. Он состоит из 16 элементов в 13 группах, включая две асферические и четыре UD-линзы.

Компания утверждает, что объектив RF 15-35mm f/2.8 L IS USM предназначен для тех, кто ищет наивысшую производительность, в то время как RF 16-28mm f/2.8 IS STM подойдет тем, кто хочет получить красивое боке, мобильность и более доступную цену.

Среди вариантов зум-объективов для пользователей Canon EOS R также представлены RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM и RF 16-35mm f/4 L IS USM, поэтому любой сможет подобрать объектив на свой вкус.

Сочетание объективов RF 16-28mm f/2.8 и RF 28-70mm f/2.8 позволяет покрыть диапазон фокусных расстояний от 16 мм до 70 мм с постоянной светосилой f/2.8 по цене около $2,250. Два объектива весят 940 граммов, что всего на 40 граммов больше, чем у Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM. При этом это решение на $150 дешевле.

В объективе используется шаговый мотор Canon, обеспечивающий быструю и тихую автофокусировку. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,2 метра на 28 мм, а максимальное увеличение — 0,26x. Объектив поддерживает компенсацию дыхания фокуса в камере.

Также следует отметить наличие цифровой коррекции линзы от Canon, которая должна быть включена, так как без нее на широком конце объектива, особенно на 16 мм, может проявляться сильное виньетирование.

Оптическая стабилизация обеспечивает до 5.5 ступеней коррекции вибраций. Объектив также совместим с системой коррдинационной стабилизации изображений, что дает возможность еще большего улучшения стабилизации на совместимых камерах с IBIS, достигая до восьми ступеней коррекции вибраций.

Новый объектив защищен от пыли и капель, хотя и не в такой степени, как линзы серии L. Как и все объективы Canon, не являющиеся частью серии L, RF 16-28mm f/2.8 не комплектуется блендой, которую можно приобрести отдельно.

Цена на Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM составляет $1,149, а продажи начнутся с 11 февраля.

Источник: PetaPixel