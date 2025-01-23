Как законы о праве на гражданство по рождению различаются в разных странах мира

Кто имеет право быть американцем?

С момента принятия 14-й поправки к Конституции в 1868 году ответ на этот вопрос был закреплён в сознании американцев: любой, кто родился на территории США, автоматически становится гражданином США.

Это было так до тех пор, пока Дональд Трамп не издал указ 20 января 2025 года — в первый день своего второго президентского срока. Согласно этому указу, право на гражданство по рождению теперь будет зависеть от легального статуса родителей, затрагивая многих из сотен тысяч детей, рождающихся ежегодно у иммигрантов. Указ был сразу обжалован как неконституционный и, скорее всего, будет приостановлен судами до вступления в силу. Реклама

Насколько радикальна идея ограничения гражданства?

США — одна из примерно 30 стран, где действует принцип «права почвы» или jus soli, что позволяет миллионам людей ежегодно автоматически становиться американскими гражданами, независимо от происхождения их родителей. Однако в соответствии с указом Трампа, который должен вступить в силу 19 февраля, для получения гражданства ребёнком как минимум один из родителей должен быть гражданином США или иметь статус постоянного резидента.

Другие новые указы, направленные на ужесточение иммиграционных ограничений, привели к подаче исков, в которых утверждается, что дети, затронутые предполагаемым изменением права на гражданство, могут столкнуться с депортацией, потерей доступа к государственным привилегиям и даже стать лицами без гражданства.

Что значит отсутствие права на гражданство по рождению?

По всему миру право на гражданство по рождению не является нормой. Канада и Мексика, как и большая часть стран Латинской Америки, придерживаются этого принципа. Однако в Азии, Европе и Африке это редкость — за исключением стран с ограничениями, схожими с предложенными Трампом.

Большинство стран с ограниченным правом на гражданство по рождению имеют условия, зависящие от легального статуса хотя бы одного из родителей или от проживания ребёнка. Например, в Австралии ребёнок может стать гражданином, если хотя бы один из родителей является гражданином или постоянным резидентом Австралии, либо если ребёнок проживет в стране десятилетие.

В странах, где не применяется jus soli, часто используется jus sanguinis, или «право крови». В таких странах, как Сингапур и Китай, для получения гражданства требуется, чтобы хотя бы один из родителей был гражданином. Независимо от места рождения, гражданство определяется национальностью родителей. Как и многие страны, США применяют jus sanguinis для детей, рождённых за рубежом американскими родителями.

Изменения в законах о гражданстве по рождению в других странах

В последние годы несколько стран, включая Пакистан, Доминиканскую Республику и Ирландию, пересмотрели свои законы о гражданстве, ужесточив или отменив право на гражданство по рождению.

Так, в 2022 году Высокий суд Исламабада рассмотрел петицию от афганца, рождённого в Пакистане, которому было отказано в гражданстве, несмотря на наличие права на него. Суд вынес решение в пользу истца, но в ноябре 2024 года Пакистан ввёл ограничения, требующие, чтобы для получения гражданства хотя бы один из родителей был гражданином или постоянным резидентом, либо ребёнок прожил в стране десять лет. Эти изменения могут повлиять на многих афганских беженцев, которым может не хватать необходимых документов для проживания в Пакистане.

В Доминиканской Республике в 2013 году было отменено право на гражданство по рождению, и было установлено, что любой, родившийся после 1929 года без хотя бы одного родителя-доминиканца, считается незаконно находящимся в стране. Это решение лишило гражданства более 200,000 детей иммигрантов, большинство из которых этнические гаитяне.

В 2004 году Ирландия стала последней страной Европы, отменившей безусловное право на гражданство по рождению, когда большинство избирателей на референдуме выбрали требование, чтобы хотя бы один из родителей был гражданином Ирландии или Великобритании, постоянным резидентом или легально временно находился в стране.

Хотя в 2018 году обсуждалось восстановление права на гражданство по рождению в Ирландии, эта инициатива не получила достаточной поддержки.

Источник: Time