Как я преобразовал проблемы в компании в возможности с помощью анализа первопричин

Создание команд по контенту: проблемы и решения

При создании контентных команд я столкнулся с множеством проблем, которые иногда приводили к провалам. Контент не срабатывал, email-кампании терпели неудачу, или новые сотрудники не оправдывали ожиданий.

На первый взгляд, проще смириться с ситуацией и двигаться дальше. «Новый сотрудник, видимо, не подходил нашей команде. Попробуем в следующий раз!» Однако, если не понять, почему что-то не сработало, можно повторить ту же ошибку. Реклама

Анализ первопричин и его значение

Проведение анализа первопричин помогает разобраться в истинных причинах неудачи, чтобы не повторять ошибки в будущем. Признание неудачи часто вызывает уязвимость и страх: а вдруг проблема во мне, и я ничего не могу с этим сделать?

Процесс анализа первопричин позволяет преодолеть эти страхи, используя подход, основанный на данных и критическом мышлении. Он учит нас избегать легких ответов, искать более глубокие причины и находить более осознанные и практичные подходы к решению проблем. Мы должны учиться на своих ошибках и становиться лучше. В этом и заключается цель хорошего анализа первопричин.

Проведение анализа первопричин: метод «5 почему»

Цель анализа первопричин — выявить истинную причину проблемы. Необходимо задаться вопросом, какие именно аспекты процессов, инструментов и окружения повлияли на негативный результат.

Метод «5 почему» помогает выявить глубинные причины, задавая вопрос «почему» несколько раз, чтобы преодолеть поверхностные ответы. Этот метод позволяет углубляться до тех пор, пока не будет найден источник проблемы.

Пример использования метода «5 почему»

Некоторое время назад при формировании контент-команды перед нами стояла задача удовлетворить ожидания клиентов в плане качественного контента. Однако наш контент не соответствовал этим ожиданиям, и сотрудники часто покидали компанию в течение года.

Почему 1: Почему новые сотрудники не оправдывают ожидания и увольняются так скоро? Использование объективных данных. Проанализировав данные о качестве работы и удовлетворенности сотрудников, мы выяснили, что некоторые сотрудники были недовольны своими ролями. Это в свою очередь влияло на качество их работы.

Почему 2: Почему сотрудники недовольны своими ролями и не соответствуют ожиданиям клиентов? Выяснилось, что сотрудники были подавлены количеством клиентов и не получали достаточной обратной связи и поддержки.

Почему 3: Почему сотрудники чувствуют себя перегруженными и не получают достаточной поддержки? Выяснилось, что в процессе найма и адаптации не уделялось должного внимания обучению и наставничеству.

Почему 4: Почему отсутствовало должное обучение и наставничество? Из-за быстрого найма не хватало времени на глубокую адаптацию сотрудников и долгосрочное развитие команды.

Почему 5: Почему происходил слишком быстрый найм и ограниченная адаптация? Быстрый рост компании и увеличивающийся объем работы диктовали высокие темпы найма, что приводило к недостаточному влиянию на развитие команды.

Использование других методов для анализа первопричин

Диаграммы Исикавы (рыбий скелет): Помогают визуализировать и организовать возможные причины проблемы по категориям, таким как люди, процессы и инструменты.

Аффинити-диаграммы: Позволяют организовать и анализировать большие объемы данных, группируя их по категориям и выявляя взаимосвязи.

Диаграммы Парето: Основываясь на принципе Парето, показывают, какие причины наиболее значимы для решения основной проблемы.

Анализ видов и последствий отказов (FMEA): Позволяет выявить потенциальные точки отказа до их возникновения и разработать планы по их устранению.

Заключение

Анализ первопричин — это важный инструмент для выявления истинных проблем организации. Он требует честности, открытости и готовности учиться на ошибках. Это сложный, но необходимый шаг к долгосрочным успехам. Не бойтесь углубляться и находить ключи к решению проблем.

Источник: HubSpot