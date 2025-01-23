Как Трамп 2.0 Уже Вносит Сумятицу

Статья является частью политического дайджеста D.C. Brief от TIME.

Предвыборное обещание звучало убедительно: если Дональд Трамп получит второй срок, его правление будет менее хаотичным, более организованным и знающим о президентской власти, которую он едва осознал во время своего первого контроля власти. Его команда будет лучше подготовлена к тому, чтобы держать его в рамках. Все самые худшие импульсы были устраняемы, а новая энергия станет попутным ветром. Вместо импульсивных подходов Трамп будет иметь множество готовых идей, разработанных его союзниками в аналитических центрах Вашингтона и их проектом «2025». Реклама

Эти аргументы оказались наивными, что стало ясно с первых дней хаоса. Несмотря на обещания о готовности повестки дня от лучших умов консервативного движения, подкрепленной годами подготовки юридических специалистов, первые шаги новой администрации сопровождались ошибками. Даже обширные ресурсы, предоставленные новой команде, не смогли предотвратить неисчислимые ошибки, внутренние противоречия и неспособность выбрать и придерживаться выбранного формата.

Например, целый поток указов, изданных Трампом в первые 12 часов. При первоначальной публикации они были полны странных ошибок в форматировании. Жирный шрифт здесь. Там текст становится больше. Дублирующиеся фрагменты. Списки иногда содержали одинаковые номера. (Не все можно обозначать цифрой 1, особенно в политической линии, критикующей награды за участие.)

Юристы в социальных сетях поспешили указать на ошибки в форматировании и множество опечаток, которые были исправлены на сайте Белого дома до того, как они вызвали большой резонанс. Один список изменений в Министерстве внутренних дел имел шесть подразделов, все обозначенные как первая часть. Еще один указ в первый день относился к структуре Национального совета безопасности: несколько членов были обозначены первым номером, а другие в том же списке отмечены пунктами.

Есть и другие ошибки, которые могут существенно изменить воздействие некоторых указов. Например, в попытке одержать победу для культурных войнов и нанести урон трансгендерным лицам, Трамп предписал использование «биологического пола» при зачатии, а не социального пола. Эта ошибка проигнорировала тот факт, что все эмбрионы в первые шесть недель имеют женский пол, а потом некоторые становятся мужскими.

Еще одно указание, вызвавшее путаницу, — это приостановка программы приема беженцев в США с 27 января. Несмотря на то, что крайний срок еще не наступил, эти действия были уже инициированы, что оставило тысячи беженцев, уже одобренных для переселения, на неопределенности.

Первый срок Трампа также сопровождался многочисленными опечатками и языковыми путаницами, что не помешало ему издать более 200 указов за эти четыре года — рекорд, который он, видимо, намерен превзойти в этот раз.

Помимо подписанных документов, Трамп вновь показал, что его слова не всегда следует воспринимать буквально. В первый вечер в Овальном кабинете он заявил, что Испания вошла в блок BRICS, присоединившись к Бразилии, России, Индии и Китаю, и может попасть под его суровые тарифы.

В итоге, уже после первых двух дней возвращения к власти Трампа становится ясно, что он вновь показывает равнодушие к деталям, сосредотачиваясь на общей атмосфере. Многие американцы выбрали не человека, стремящегося к точности, а харизму и подход.

Трамп также планирует визиты в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий, где его присутствие гораздо важнее точности именования воздушного судна, доставляющего его на место. Интерес к его весомой индивидуальности превосходит стремление к профессионализму, которому следовало бы соответствовать.

Источник: Time