Как создать бриф на контент: шаблоны и примеры

Введение

Я успел поработать в самых разных отраслях: фрилансером, менеджером фрилансеров, маркетологом и писателем. И знаете, что никогда не меняется? Необходимость для создателей контента чётко понимать свои задачи.

Содержание и его важность

Одним из самых простых способов достичь этого является создание контент-брифов. Несмотря на их простоту, это крайне важный инструмент, который необходимо правильно использовать. Реклама

Что такое контент-бриф?

Контент-бриф — это краткий документ, который служит руководством или планом для создания контента. Хотя детали будут варьироваться в зависимости от создаваемого контента и его целевой аудитории, бриф должен предугадывать и отвечать на основные вопросы о контенте, его формате, коммуникации и других аспектах.

Если вы управляете фрилансерами, контент-бриф станет спасением и для вас, и для ваших писателей. Он чётко обозначает, что ожидается от автора, включая требуемые подзаголовки, целевое количество слов и сроки выполнения.

Различие между контент-брифами и креативными брифами

Несмотря на схожесть в названиях, контент-брифы и креативные брифы выполняют разные функции. Креативный бриф описывает кампанию, включая более обширные сообщения и задания для нескольких участников, а также другие детали, придающие форму всей кампании. Контент-бриф же сфокусирован на создании определенного материала.

Значимость контент-брифов

Несмотря на то, что теоретически можно обойтись и без них, брифы экономят больше времени, чем затрачивается на их написание. Из моего опыта, когда всё складывается в единую систему, это уменьшает стресс и повышает эффективность работы, чего сложно добиться без стандартизированных брифов.

Элементы контент-брифа

Хотя содержимое контент-рифа может варьироваться в зависимости от необходимости, вот основные элементы, которые, я считаю, обязательными:

Ответственное лицо или матрица обязанностей

Протоколы коммуникации, например, каналы в Slack

Чёткое описание проекта или задания, включая целевую аудиторию и количество слов

Ссылки на ресурсы, руководство по стилю и бренду, и другие релевантные документы

Требования по сдаче работы и сроки

Дополнительно стоит включать утверждённые сообщения и требования от партнёров.

Как написать контент-бриф

Начните с шаблона: создайте документ с основной информацией, такой как ответственное лицо, описание задания, активы и сроки. Важно указать каналы коммуникации в заголовке документа, чтобы у всех участников сразу было понимание, кто отвечает за проект и к кому обращаться за дополнительной информацией.

Первый шаг к созданию вашего контент-рифа

Создав подходящий шаблон, заполнение контент-брифа не займёт много времени. Независимо от того, работаете ли вы с внутренними или внешними авторами контента, имея единую точку доступа к информации, вы сделаете работу всех участников проще и эффективнее.

Источник: HubSpot