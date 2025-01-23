Как создать бриф на контент: шаблоны и примеры

Введение
Я успел поработать в самых разных отраслях: фрилансером, менеджером фрилансеров, маркетологом и писателем. И знаете, что никогда не меняется? Необходимость для создателей контента чётко понимать свои задачи.
Содержание и его важность
Одним из самых простых способов достичь этого является создание контент-брифов. Несмотря на их простоту, это крайне важный инструмент, который необходимо правильно использовать.
Что такое контент-бриф?
Контент-бриф — это краткий документ, который служит руководством или планом для создания контента. Хотя детали будут варьироваться в зависимости от создаваемого контента и его целевой аудитории, бриф должен предугадывать и отвечать на основные вопросы о контенте, его формате, коммуникации и других аспектах.
Если вы управляете фрилансерами, контент-бриф станет спасением и для вас, и для ваших писателей. Он чётко обозначает, что ожидается от автора, включая требуемые подзаголовки, целевое количество слов и сроки выполнения.
Различие между контент-брифами и креативными брифами
Несмотря на схожесть в названиях, контент-брифы и креативные брифы выполняют разные функции. Креативный бриф описывает кампанию, включая более обширные сообщения и задания для нескольких участников, а также другие детали, придающие форму всей кампании. Контент-бриф же сфокусирован на создании определенного материала.
Значимость контент-брифов
Несмотря на то, что теоретически можно обойтись и без них, брифы экономят больше времени, чем затрачивается на их написание. Из моего опыта, когда всё складывается в единую систему, это уменьшает стресс и повышает эффективность работы, чего сложно добиться без стандартизированных брифов.
Элементы контент-брифа
Хотя содержимое контент-рифа может варьироваться в зависимости от необходимости, вот основные элементы, которые, я считаю, обязательными:
- Ответственное лицо или матрица обязанностей
- Протоколы коммуникации, например, каналы в Slack
- Чёткое описание проекта или задания, включая целевую аудиторию и количество слов
- Ссылки на ресурсы, руководство по стилю и бренду, и другие релевантные документы
- Требования по сдаче работы и сроки
Дополнительно стоит включать утверждённые сообщения и требования от партнёров.
Как написать контент-бриф
Начните с шаблона: создайте документ с основной информацией, такой как ответственное лицо, описание задания, активы и сроки. Важно указать каналы коммуникации в заголовке документа, чтобы у всех участников сразу было понимание, кто отвечает за проект и к кому обращаться за дополнительной информацией.
Первый шаг к созданию вашего контент-рифа
Создав подходящий шаблон, заполнение контент-брифа не займёт много времени. Независимо от того, работаете ли вы с внутренними или внешними авторами контента, имея единую точку доступа к информации, вы сделаете работу всех участников проще и эффективнее.
Источник: HubSpot