Обзор в деле: монитор BenQ BL2790QT

Это 27-дюймовый монитор с разрешением 1440p обладает множеством достоинств. Особенно он будет интересен владельцам ноутбуков Apple, поскольку компания BenQ уделяет внимание настройке отображения, используя режим M-book для согласования цветов с экранами MacBook. И это лишь начало: превосходное меню позволяет легко переключаться между профилями, такими как Coding, Movie, Game и ePaper с сепией.

Для тех, кто устаёт от долгой работы за монитором, предусмотрен режим Care, который использует датчик освещённости для поддержания комфортной яркости и контрастности. Также можно вручную настроить параметры низкого уровня голубого света, выбрав один из пяти уровней интенсивности. По заявлениям BenQ, технология Flicker-Free устраняет мерцание, снижая нагрузку на глаза и уменьшая усталость. Также доступен режим для людей с нарушением цветового восприятия, позволяющий корректировать красные и зелёные фильтры. Реклама

Разрешение 1440p для этого экрана является отличным выбором, при нормальных расстояниях изображения выглядят чёткими благодаря плотности в 109ppi. Да, в сравнении с 4K детализацией аналогично оценённых моделей, таких как Acer Vero CB272K, можно заметить разницу, но нам больше понравилась цветопередача BenQ.

Не стоит ожидать широких цветовых гамм. Несмотря на обилие настроек, покрытие DCI-P3 составляет около 70%, и, по большому счёту, экран настроен под sRGB пространство, охватывая 98% из возможных 103% в режиме по умолчанию. Цветопередача также на высоте, со средним значением Delta E всего 0.43. Для 6-битной панели, достигающей 16.7 миллионов цветов с помощью технологии FRC, качество приятно удивляет.

BenQ также оснащает монитор парой высококачественных динамиков, достаточных для прослушивания музыки во время работы. Хотя веб-камера отсутствует, есть микрофон с функцией снижения шума, который вполне может выступать лучше, чем автономная камера. Ещё один неожиданный плюс: подставка поворачивается, предоставляя 20 градусов свободного хода в каждую сторону и регулируется по высоте на 110мм.

Подключаемость разнообразна: нет порта RJ45 и USB-B входа, поэтому три USB-A порта и порт USB-C только для передачи данных могут быть использованы только при подключении через USB-C. Учтите, что монитор обеспечивает всего 65W питания. Однако монитор предлагает редкую возможность — DisplayPort для последовательного подключения второго дисплея, дополнительно к стандартному разъёму для наушников и 3.5 мм входу.

Даже без этих функций BenQ BL2790QT представляет собой выгодный выбор, но если вы намерены их использовать, это ещё более обоснованное решение.