Практический обзор монитора Eizo ColorEdge CG2700X

Монитор ColorEdge CG2700X выделяется на фоне других моделей в тесте по многим причинам. Во-первых, он спроектирован специально для творческих профессионалов. Во-вторых, в его верхней рамке расположен встроенный калибратор. В-третьих, его стоимость превышает цену BenQ PD2706U в шесть раз, который также ориентирован на творческих специалистов с разрешением 4K и диагональю 27 дюймов.

Основу монитора составляет 10-битовая матрица, что позволяет отображать 1.07 миллиарда цветов без использования FRC, указывая на профессиональный уровень качества. Ранее для этого требовалась графическая карта уровня pro, но современное качество потребительских графических карт изменило ситуацию. Реклама

Тем не менее, для достижения максимального результата ColorEdge нужно интегрировать в систему управления цветом. В этом помогает ПО Eizo ColorNavigator 7, которое позволяет не только настраивать отдельные экраны, но и гарантирует, что все мониторы ColorEdge в компании будут отображать одинаковые цвета. Программное обеспечение также позволяет управлять яркостью, а компания Eizo акцентирует внимание на устойчивости своих линеек.

Монитор может достигать яркости до 545 нитов, но выглядит великолепно уже на уровне 200 нитов. Интересно, что можно снизить яркость до 40 нитов, а меню OSD информирует, насколько яркое изображение. Использование комплектного бокса помогает точно воспроизводить цвета.

Eizo обещает, что монитор будет готов к работе с точными цветами всего через три минуты, что значительно быстрее обычных 30 минут. Особенностью является встроенный инструмент калибровки, который может запускаться автоматически через указанный промежуток времени. Это может быть 50 или 500 часов, либо в заданное время: ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно – и при этом можно продолжать работу во время его выполнения.

Монитор позволяет легко переключаться между предкалиброванными цветовыми пространствами, такими как sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, что особенно важно для дизайнеров. Поддержка стандартов BT.2020 и BT.709 также полезна для видеомонтажеров.

Поддержка hybrid log-gamma (HLG) и PQ curve делает его подходящим для редактирования HDR контента. Пользователь сможет видеть предупреждения о том, если области изображения, например, белые, не могут быть точно отображены, так как превышают максимальную яркость монитора.

Eizo уделяет внимание также таким деталям, как поддержка питания устройств через USB-C мощностью 100 Вт, что помогает рассеивать тепло, предотвращая его воздействие на цветопередачу. Два металлических вентиляционных решетки на задней панели предназначены для отвода избытка тепла без создания шума.

Меню OSD весьма информативное и предоставляет множество опций для быстрого переключения между цветовыми пространствами, гамма-настройками и температурой цвета, с возможностью приоритизации отклонений контрастности.

Монитор подключается через USB-B порт и RJ45 коннектор для управления по сети, содержит входы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. На боковой панели находятся четыре USB-A порта, но отсутствует второй USB-C порт. Единственное, чего не хватает – это встроенных колонок.

Основное, что предлагает Eizo, – это доверие. Доверие к отображаемым цветам и уверенность в долгосрочной надежности монитора, подкрепленное качеством сборки и пятилетней гарантией. Хотя этот монитор дорогой, вклад в профессиональную среду оправдан и может окупиться, если поддерживать его правильным оборудованием и системой управления цветом.

Источник: TechRadar