Google Gemini теперь поддерживает работу с несколькими приложениями с помощью одного запроса.

Обновление Google и выпуск Galaxy S25

В рамках состоявшегося сегодня обновления Google AI-ассистент Gemini теперь может выполнять задачи в нескольких приложениях за одно взаимодействие. Это объявление совпало с запуском новой серии Samsung Galaxy S25. Эти телефоны также первыми среди продукции Samsung используют Gemini в качестве стандартного ассистента, оставив Bixby лишь в списке приложений. Эти изменения – часть более широких обновлений Google, включая улучшения в AI-инструменте Circle to Search.

Новые возможности Gemini

С обновлением Gemini стало возможным выполнять более сложные мультимодальные задачи. Например, вы можете попросить найти итальянский ресторан, куда будут допускаться собаки, и отправить это местоположение другу или добавить ближайшие игры вашей командной NFL в календарь, всё это за один запрос. Реклама

Отличительной функцией Gemini также является возможность подтверждения действий между разными приложениями перед их выполнением.

Поддержка нескольких приложений

Поддержка нескольких приложений построена на уже существующих расширениях приложений Gemini, охватывающих множество Google-приложений и несколько сторонних приложений, включая WhatsApp и Spotify. Сегодняшнее обновление добавляет в этот список собственные приложения Samsung для пользователей S25 — такие как Samsung Calendar, Notes, Reminder и Clock. Однако, другие многорасширительные запросы доступны всем пользователям Gemini на вебе, Android и iOS.

Улучшение Gemini Live

Обновление получило также голосовой режим ассистента — Gemini Live, хотя пока он доступен только для телефонов Galaxy S25 и S24, а также серии Google Pixel 9. Владельцы этих устройств смогут делиться изображениями, файлами и видео с YouTube в чат-интерфейсе, получая от Gemini обратную связь и информацию. Google также обещает внедрение функций проекта Astra, таких как совместное использование экрана и потоковое видео, на Android в ближайшие месяцы.

Замена Bixby на Gemini

С новыми улучшениями, Samsung делает Gemini стандартным виртуальным помощником на новых телефонах S25, окончательно заменяя собственного ассистента Bixby. Доступ к Bixby по-прежнему сохраняется — приложение предустановлено, но по умолчанию долгожатие на кнопке питания теперь открывает Gemini.

Новшества в Circle to Search

Обновления коснулись и Circle to Search. Теперь он сможет автоматически распознавать номера телефонов, адреса электронной почты и URL-адреса для облегчения взаимодействия с ними. AI-обзоры в результатах поиска также расширены, что увеличивает вероятность того, что использование Circle to Search на изображении места, произведения искусства или объекта сгенерирует AI-обзор в результатах.

Улучшение доступности

Google также анонсировал изменения, которые упростят подключение экранных считывателей Брайля и слуховых аппаратов к Android-устройствам.

Дополнительные анонсы

Эти новые функции были представлены одновременно с запуском Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra на мероприятии Galaxy Unpacked. За два часа до этого компании также представили новый режим Galaxy Watch для детей на Samsung Galaxy Watch 7 LTE, включающий детские приложения, циферблаты и улучшенные функции родительского контроля.

Источник: TheVerge