Google предоставляет ИТ-специалистам больше контроля над вашими расширениями для Chrome.

23.01.2025
Google Chrome упростил доступ к сохранённым паролям на разных устройствах Google Chrome упростил доступ к сохранённым паролям на разных устройствах

Google представила новое обновление, ориентированное на бизнес-среду, которое облегчает ИТ-администраторам управление расширениями для браузера Chrome. Эти расширения часто становятся целью для киберпреступников. Нововведение включает в себя персонализированный интерфейс магазина Chrome Web Store, который будет доступен для корпоративных рабочих пространств. В этом интерфейсе можно размещать только утвержденные расширения, что упрощает их поиск и установку для сотрудников.

Корпорации теперь имеют возможность продвигать другие проверенные и надежные дополнения, организовывать группы для конкретных расширений, а также настраивать интерфейс Chrome Web Store с помощью логотипов компании, изображений и объявлений. Цель — предотвратить установку сотрудниками потенциально опасных расширений для браузера, которые могут представлять угрозу безопасности. Это особенно актуально после того, как в декабре была выявлена фишинговая кампания, во время которой вредоносный код был внедрен в несколько расширений Chrome, включая дополнение для безопасности данных от Cyberhaven.

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Позже в этом году для ИТ-администраторов будут добавлены новые инструменты, в том числе функция Chrome Enterprise Core, которая позволит удаленно удалять расширения из систем пользователей и автоматически блокировать их повторную загрузку. Еще одной новой возможностью, ожидаемой в начале года, станет размещение администраторами пользовательских сообщений на страницах с деталями расширений. Это предоставит дополнительную информацию о соответствии расширений корпоративным политикам использования.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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