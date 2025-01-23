ФСБ: Россиянина Шатресова обвиняют в попытке передачи секретной информации разведке США.

Гражданина России, Дмитрия Шатресова, приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России, Шатресов готовился передать секретные данные разведывательной службе США.

Следственные органы утверждают, что Шатресов незаконно добыл информацию, которая составляла государственную тайну, и намеревался передать её представителям американской разведки. Россиянина задержали в январе 2024 года в момент попытки передачи этих секретных данных. Реклама

Приговор Дмитрию Шатресову, признанному виновным в государственной измене по статье 275 Уголовного кодекса РФ, был вынесен Мосгорсудом. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, дополнительно назначив штраф и ограничение свободы на один год. Примечательно, что приговор пока не вступил в законную силу.