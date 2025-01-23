Square Enix заявляет, что Final Fantasy 7 Remake Part 3 не будет эксклюзивом для PlayStation 6.

Square Enix сообщила, что третья часть Final Fantasy 7 Remake не будет эксклюзивом для PlayStation 6, хотя оригинальная версия Final Fantasy 7 Remake была выпущена только на PS4, а ее продолжение, Final Fantasy 7 Rebirth, вышло исключительно для PS5.

В беседе с 4Gamer, перевод которой предоставлен Генки на платформе X (ранее Twitter), продюсер серии Final Fantasy Ёсинори Китасе и директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи заявили, что эксклюзивность для PlayStation будет нарушена в рамках более широкой стратегии по выпуску игр на нескольких платформах. Реклама

Консоль PS5 появилась в 2020 году, а PS4 — в 2013 году, что предполагает выход PS6 в 2027 году. Именно в этом году Square Enix планирует выпустить третью и финальную игру трилогии Final Fantasy 7 Remake.

В связи с этим 4Gamer задал вопрос, потребуется ли фанатам приобретать третье поколение консолей для завершения истории, на что Китасе ответил, что этого не произойдет: «Нет, можете не волноваться по поводу следующей части», — сказал он.

Хамагучи отметил, что Square Enix намеревается выпускать будущие игры на различных платформах, чтобы максимальное число людей могло их попробовать. Это заявление было сделано после того, как игры Final Fantasy 7 Rebirth и Final Fantasy 16 получили положительные отзывы, но не оправдали финансовых ожиданий компании.

Square Enix уже перенесла обе игры на ПК, а директор Final Fantasy 14 Наоки Ёсида сообщил, что компания также планирует усилить присутствие на Xbox. Пока неизвестно, на каких платформах будет выпущена третья часть, однако можно ожидать ее выхода на PS5 (возможно, и PS6), ПК и, вероятно, Xbox. Сообщается также, что франшиза готовится к релизу на консоли Nintendo Switch 2.

Источник: IGN