Маленькая компания бросает вызов HP за звание лидера среди мини-ПК с Ryzen AI Max+ 395

GMKTec объединяет усилия с HP для выпуска мини-ПК Ryzen AI Max+ 395

• Max+ 395 — самый мощный в мире APU, который может создать конкуренцию Nvidia DIGITS GB10.

• Ожидается, что продукты на базе Max+ 395 появятся на рынке в конце второго квартала 2025 года после Китайского Нового года. Реклама

GMK, молодой китайский бренд на рынке мини-ПК, анонсировал предстоящий выпуск нового продукта на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. Компания утверждает, что это будет первый в мире мини-ПК с этим чипом. Также планируется выпуск версий с обычными Ryzen AI Max APU.

Согласно ITHome, устройство входит в стратегию GMK под названием “ALL IN AI” и ожидается в первом или втором квартале 2025 года.

Процессор AMD Ryzen AI Max+ 395

Процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 обладает 16 ядрами Zen 5, 32 потоками и пиковой тактовой частотой 5.1 ГГц. Он также интегрирует 40 вычислительных блоков RDNA 3.5, обеспечивая высокую графическую производительность через iGPU Radeon 8060S.

Согласно тестам, Ryzen AI Max+ 395 в три раза превосходит Intel Lunar Lake Core Ultra 9 288V по задачам ЦП и обгоняет NVIDIA GeForce RTX 4090 в тестах AI.

С конфигурируемым TDP от 45 до 120 Вт процессор предлагает баланс между эффективностью и производительностью, что делает его конкурентоспособным выбором для AI-нагрузок, игр и мобильных рабочих станций.

Платформа поддерживает память LPDDR5x, достигая пропускной способности до 256 ГБ/с. Она также оснащена 50TOPS «XDNA 2» NPU для впечатляющей AI-производительности, ориентированной на компьютеры с Windows 11 AI+.

Судя по спецификациям Max+ 395, новый мини-ПК от GMK, вероятно, превзойдет по производительности текущую модель Evo X1, оснащенную Ryzen Strix Point HX 370 APU, стоимостью 919 долларов.

Источник: TechRadar