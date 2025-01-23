Неожиданный способ приготовления самой простой гранолы за 5 минут

Почему это работает

Смесь кленового сиропа и растопленного масла скрепляет овсяную смесь, добавляя сладость и насыщенность.

Ассорти из орехов и сухофруктов создает привлекательное сочетание вкусов, цветов и текстур.

Периодическое перемешивание при готовке обеспечивает равномерное поджаривание овсянки и орехов.

Введение

Я обожаю свежеприготовленную гранолу, но процесс её самостоятельного приготовления дома отнимает много времени. Большинство традиционных рецептов требуют более часа времени и много усилий — мытье мисок, мерных чашек, столешниц и противней. Хотя результат восхитителен, это отнимает много времени и трудозатратно. К тому же, большая порция может зачерстветь прежде, чем я успею её съесть. Магазинные варианты часто дороги и не столь впечатляющи.

Простое решение

Мое решение — это легкая хрустящая гранола из микроволновки, которая делается всего за пять минут в одной миске. Даже в самые напряженные утренние часы, когда я спешу собраться на работу, я успеваю быстро приготовить небольшую порцию, не переживая о разогреве духовки и огромной горе посуды. Прекрасно подходит для добавления в йогурт или как перекус прямо с пакета во время прогулок. Реклама

Описание вкуса и аромата

Эта гранола слегка подслащена кленовым сиропом, хорошо приправлена и питательна: хрустящие овсяные клочки усыпаны разноцветными сухофруктами и поджаренными орехами или семечками. Ваниль придает сладкий цветочный акцент, а щепотка корицы придает граноле пряную теплоту. Вот как её приготовить.

Как приготовить идеальную гранолу за пять минут

Пропустите духовку

Приготовление гранолы в микроволновке может показаться необычным, но это отличное решение, когда времени в обрез или нужно сделать небольшую порцию. Микроволновки работают за счет электромагнитного излучения, которое нагревает внутренние молекулы воды в пище. В случае овсянки, эти волны проникают достаточно глубоко, чтобы равномерно поджарить ее.

Часто перемешивайте

Как бы ни было заманчиво, не отходите. В большинстве рецептов гранолу выпекают при низкой температуре в течение длительного времени, периодически помешивая. Микроволновка готовит гораздо быстрее, что может привести к неравномерному поджариванию или пригоранию. Чтобы избежать этого, важно перемешивать гранолу каждые 30 секунд во время короткого времени приготовления.

Формирование кластера

Одним из преимуществ домашней гранолы является возможность выбора размера кусочков. Сразу после приготовления добавьте в горячую гранолу сухофрукты и аккуратно спрессуйте её ложкой или шпателем в плотный слой. Когда смеси остынет, сахара кленового сиропа склеят овсянку, орехи и сухофрукты в «коры», которые можно разделить на кусочки желаемого размера.

Необходимое оборудование

Микроволновая тарелка

Лопатка или столовая ложка

Хранение и приготовление заранее

Гранолу можно хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере до двух недель.

Источник: SeriousEats