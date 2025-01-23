Спустя десять лет ожидания запущен экспериментальный GIF-канал Tumblr.

Иллюстрация: The Verge

Tumblr наконец-то представил новое обновление — вкладку Tumblr TV, находящуюся в верхней части приложения. Об этом компания сообщила через заметки к обновлению, которые были замечены на TechCrunch. Первая версия Tumblr TV появилась в 2015 году как инструмент для поиска GIF, но теперь платформа предлагает и видеоконтент.

Скриншот: Tumblr TV

По словам Tumblr, «этот раздел будет доступен по умолчанию на третьей позиции для новых пользователей, в то время как у существующих он будет в конфигурации Dashboard Tabs, если ранее не был включен.» Реклама

При нажатии на вкладку Tumblr TV открывается сетка с видео и GIF. Коснувшись одного из них, пользователи могут поставить лайк, оставить комментарий, репост или поделиться контентом. Для перехода к следующему материалу достаточно провести по экрану вверх.

В ходе быстрого тестирования стало ясно, что вкладка все еще в значительной степени содержит GIF, несмотря на добавление видео и интерфейса, напоминающего другие приложения с короткими видеороликами.

Возможно, наблюдается искушение сравнивать Tumblr TV с TikTok, особенно в связи с его недавними ограничениями, однако в данный момент она больше напоминает перебирательную переписку, наполненную GIF.

Источник: TheVerge