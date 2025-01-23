Эксклюзив: план Уоррен по сокращению бюджета США с помощью Маска

Если Илон Маск действительно намерен сократить государственные расходы, мошенничество и злоупотребления, он может найти помощника в неожиданном лице — Элизабет Уоррен.

Хотя многие демократы в Конгрессе не хотят иметь дела с миллиардером, который потратил немалую сумму на помощь в избрании Дональда Трампа, сенатор из Массачусетса заявила о своём стремлении найти общий язык с Маском в его новой роли главы Департамента эффективности правительства (DOGE) при Белом доме. В письме, которое она отправила ему в четверг утром, Уоррен предложила 30 рекомендаций по сокращению расходов федерального бюджета на 2 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Этот список включает несколько давних политических приоритетов прогрессивов: пересмотр контрактов Министерства обороны, которые независимые аналитики оценивают как источники миллиардных потерь ежегодно; реформирование программы медицинского страхования Medicare Advantage и разрешение Medicare вести переговоры о снижении стоимости лекарств; закрытие налоговых лазеек для корпораций и самых состоятельных граждан. Реклама

Как отреагирует на эти предложения Маск — пока неясно, но ему необходимы идеи. Ранее в этом месяце он отказался от своего обещания найти 2 триллиона долларов в федеральных сбережениях. Причиной этого могут быть политические ограничения. Поскольку Трамп пообещал не трогать Medicare и Социальное обеспечение, а республиканцы отказываются сокращать военные расходы, DOGE придётся искать нестандартные идеи, чтобы выполнить фантазию Маска по урезанию бюджета.

На протяжении многих лет как демократы, так и республиканцы стремились уменьшить нецелесообразные государственные расходы. Несмотря на то что многие в Вашингтоне сторонятся нарушительного и нестандартного второго срока Трампа, некоторые видят в этом возможность для появления неожиданных союзов. «В интересах принятия агрессивных, двухпартийных мер по обеспечению устойчивых расходов, защите налоговых поступлений граждан, сокращению злоупотреблений со стороны крупных корпораций и повышению качества жизни среднего класса американцев», пишет Уоррен Маску, «я с удовольствием буду работать с вами над этими вопросами».

Тем не менее, это может быть не так просто. Многие предложения Уоррен вызовут сопротивление республиканского большинства в обеих палатах Конгресса, и сам Маск может быть недоволен многими из них. Её послание может больше служить заявлению о позиции, чем стимулом для невероятного сотрудничества. В равной степени значимым будет хор сторонников сокращения дефицита, которые настояли на том, что единственный способ исправить раздутые государственные расходы — это реформировать программы социального обеспечения, которые могут столкнуться с кризисом через 10 лет. «Нет возможности значительно улучшить ситуацию с дефицитом и долгом без существенных реформ социального обеспечения, что также необходимо для предотвращения несостоятельности Социального обеспечения и Medicare», говорит Майя МакГинес, президент беспартийного Комитета за ответственный федеральный бюджет.

Однако Трамп выиграл выборы благодаря кампании по сокращению федеральных расходов. Для некоторой группы американцев это вопрос серьёзной обеспокоенности. Таким образом, обращение Уоррен может стать первым испытанием, покажет ли оно наличие двухпартийного согласия по поводу того, где тратятся налоговые деньги зря, или это станет началом четырёхлетней борьбы конкурирующих точек зрения и приоритетов.

Самая крупная идея Уоррен по экономии затрат в её письме заключается в сбережении 200 миллиардов долларов путём пересмотра контрактов Министерства обороны. Она отмечает отчёт Генерального инспектора за 2011 год, в котором говорится, что подрядчики регулярно завышают цены для армии. Примером тому является случай, когда ВВС переплатили 7,943% за покупку диспенсеров для мыла. Чтобы исправить ситуацию, она призывает принять законопроект, который ранее представила вместе с Майком Брауном, бывшим сенатором-республиканцем из Индианы, чтобы предотвратить завышение цен подрядчиками для Министерства обороны. «Существует большая проблема с тем, что правительство не в состоянии тщательно контролировать этих подрядчиков, чтобы быть уверенными, что мы получаем то, за что платим», говорит Дон Кеттл, эксперт по государственному управлению и бывший декан Школы государственной политики Университета Мэриленда.

Одной из областей, где может быть достигнуто двухпартийное сотрудничество, является борьба с неэффективными расходами и злоупотреблениями в системе здравоохранения, в частности, прекращение или реформирование программы медицинского страхования Medicare Advantage, которая, по оценкам беспартийных аналитиков, переплатила налогоплательщикам в 2024 году более 83 миллиардов долларов. Уоррен также хочет дать Medicare возможность вести переговоры о снижении цен на лекарства, идея, которую ранее поддерживал Трамп. Одновременно Уоррен предлагает ужесточить контроль за системой управления льготами в фармацевтической сфере (PBMs), которую Трамп когда-то называл «знаменитыми посредниками», «обирающими пациентов Medicare». Уже наметились некоторые движения в Конгрессе. В прошлом году Уоррен представила законопроект вместе с сенатором Джошем Хауэли от Миссури, запрещающий материнской компании PBM владеть аптекой, что является формой доминирования на рынке, позволяющим повышать цены безнаказанно.

Но не все предложения Уоррен находят поддержку у республиканцев. В своём письме она призывает увеличить бюджет для Управления налогообложения США — расходы, которые, по её словам, окупятся за счёт увеличения налоговых поступлений, — и изменить налоговый кодекс, чтобы закрыть налоговые лазейки для корпораций и высоких доходов. Оба этих предложения вызывают неприятие у республиканцев, а одной из главных внутренних задач Трампа является продление налоговых послаблений 2017 года и начало дерегуляционной кампании.

Уоррен также хочет ликвидировать или значительно сократить финансирование Программы благотворительных школ, которая была разработана для предоставления федеральных грантов благотворительным школам, но, как обнаружило Управление по подотчётности правительства, плохо управляется и растрачивает большую часть своих средств. Уоррен оценивает, что сокращения в этой программе могут сэкономить до 400 миллионов долларов, которые не будут расходоваться впустую каждый год. Ещё одна мишень в сфере образования — это коммерческие колледжи, которые имеют долгую историю обмана студентов. Уоррен хочет сделать их недоступными для федеральных грантов на помощь в учебе.

Пока неясно, как планирует работать DOGE. Кэти Миллер, представительница операции, не ответила на вопросы. Группы наблюдателей уже подали в суд на комиссию Маска за якобы нарушения федеральных требований к прозрачности. Многие также опасаются явного конфликта интересов в том, что Маск курирует агентства, регулирующие его компании, имеющие контракты с правительством.

В декабрьском письме Маску, оставшемся без ответа, Уоррен спросила его, как он планирует избегать неблагоприятных последствий интересов. В своем последнем письме она предложила возможность сотрудничать над достижением его глобальных целей. «Вашу широкую мысль о том, что федеральное правительство тратит триллионы долларов на неэффективные расходы, я поддерживаю,» пишет она. «И если вы серьёзно настроены работать вместе с добрым намерением по сокращению государственных расходов — так, чтобы это не навредило среднему классу, — у меня есть предложения для вашего рассмотрения.»

Будут ли эти предложения реализованы — пока неясно. Многие сомневаются в истинных намерениях Маска на посту главы DOGE. Другие видят в его действиях возможность предложить технологические новшества, которые могут сэкономить стране деньги. Но для некоторых из самых ярких голосов в Вашингтоне, выступающих за реформы государственных расходов, это представляет шанс для идей, обычно ограничивающихся белыми докладами, получить полноценное рассмотрение. «На данный момент,» говорит МакГиннес, «я поддерживаю то, что делает Илон Маск, и я поддерживаю то, что делает Элизабет Уоррен.»

Источник: Time