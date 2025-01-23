Экономист Подольская объяснила, как разблокировать накопительную часть пенсии.

Возможности активации накопительной пенсии через программу долгосрочных сбережений

Активация накопительной пенсии может быть проведена путем перевода ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такой возможностью могут воспользоваться те, кто формировал накопительную часть своей пенсии в период с 2002 по 2013 годы. Реклама

Условия и сроки

Начать получать выплату средств можно спустя 15 лет после подписания договора либо по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Порядок перевода средств

ПДС реализуется через негосударственные пенсионные фонды, которые обладают соответствующим статусом операторов программы.

Средства можно перевести с помощью веб-сайтов пенсионных фондов, через отделения коммерческих банков, мобильные приложения, а также через портал Госуслуги. Этот процесс довольно прост и может быть выполнен онлайн, что крайне удобно.

Страхование и дополнительные преимущества

Каждый участник ПДС получает страховое покрытие на сумму до 2,8 миллиона рублей.

Возможен налоговый вычет до 52 тысяч рублей на уплаченные взносы.

Средства могут быть переданы по наследству.

Государственное софинансирование может достигать 36 тысяч рублей в год.

Дополнительная индексация пенсий

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о дополнительной индексации военных пенсий, которая будет проведена с 1 января 2025 года с учетом инфляции. Это решение еще раз подчеркивает стремление государства к поддержанию уровня жизни пенсионеров.

Таким образом, внедрение программы долгосрочных сбережений позволяет выгодно сберегать и приумножать накопительные пенсионные средства, обеспечивая участникам дополнительные финансовые преимущества и гарантии.