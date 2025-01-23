Экономист Подольская объяснила, как разблокировать накопительную часть пенсии.

Возможности активации накопительной пенсии через программу долгосрочных сбережений
Активация накопительной пенсии может быть проведена путем перевода ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такой возможностью могут воспользоваться те, кто формировал накопительную часть своей пенсии в период с 2002 по 2013 годы.
Условия и сроки
- Начать получать выплату средств можно спустя 15 лет после подписания договора либо по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.
Порядок перевода средств
- ПДС реализуется через негосударственные пенсионные фонды, которые обладают соответствующим статусом операторов программы.
- Средства можно перевести с помощью веб-сайтов пенсионных фондов, через отделения коммерческих банков, мобильные приложения, а также через портал Госуслуги. Этот процесс довольно прост и может быть выполнен онлайн, что крайне удобно.
Страхование и дополнительные преимущества
- Каждый участник ПДС получает страховое покрытие на сумму до 2,8 миллиона рублей.
- Возможен налоговый вычет до 52 тысяч рублей на уплаченные взносы.
- Средства могут быть переданы по наследству.
- Государственное софинансирование может достигать 36 тысяч рублей в год.
Дополнительная индексация пенсий
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о дополнительной индексации военных пенсий, которая будет проведена с 1 января 2025 года с учетом инфляции. Это решение еще раз подчеркивает стремление государства к поддержанию уровня жизни пенсионеров.
Таким образом, внедрение программы долгосрочных сбережений позволяет выгодно сберегать и приумножать накопительные пенсионные средства, обеспечивая участникам дополнительные финансовые преимущества и гарантии.