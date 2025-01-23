Судья отменяет указ Трампа об отмене права гражданства по рождению.

(СИЭТЛ) — В четверг федеральный судья временно заблокировал исполнительный указ президента Дональда Трампа, который отменяет конституционную гарантию гражданства по праву рождения, независимо от иммиграционного статуса родителей.

Судья Джон С. Кафеноур из окружного суда США принял решение по делу, инициированному штатами Вашингтон, Аризона, Иллинойс и Орегон, которые утверждают, что 14-я поправка и решения Верховного суда закрепили право на гражданство по рождению. Реклама

Это дело является частью пяти исков, поданных 22 штатами и несколькими группами по защите прав иммигрантов по всей стране. В исках содержатся личные свидетельства генеральных прокуроров, которые являются гражданами США по праву рождения, а также упоминаются беременные женщины, которые боятся, что их дети не станут гражданами США.

Исполнительный указ, подписанный Трампом в день инаугурации, должен вступить в силу 19 февраля. Согласно одному из исков, он может затронуть сотни тысяч людей, рожденных в стране. В 2022 году в США было около 255 тысяч рождений детей с гражданством от матерей, проживающих в стране незаконно, и около 153 тысяч рождений от обоих таких родителей, согласно иску четырех штатов, поданному в Сиэтле.

США входят в число около 30 стран, где применяется принцип «права почвы» или jus soli. Большинство из них находятся в Америке, и Канада с Мексикой входят в их число.

Иски утверждают, что 14-я поправка к Конституции США гарантирует гражданство людям, рожденным и натурализованным в США, и штаты интерпретируют эту поправку таким образом уже век.

Ратифицированная в 1868 году, 14-я поправка, принятая после Гражданской войны, говорит: «Все лица, рожденные или натурализованные в США и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами США и того штата, в котором они проживают.»

Указ Трампа утверждает, что дети неграждан не подчиняются юрисдикции США и требует от федеральных агентств не признавать гражданство для детей, у которых нет хотя бы одного родителя-гражданина.

Знаковое дело о праве на гражданство по рождению разворачивалось в 1898 году. Верховный суд постановил, что Вонг Ким Арк, родившийся в Сан-Франциско от китайских иммигрантов, был гражданином США, так как он родился в стране. После поездки за границу он столкнулся с отказом в повторном въезде со стороны федерального правительства на том основании, что он не был гражданином в соответствии с законом о китайской эмиграции.

Некоторые сторонники ограничения иммиграции утверждают, что это дело ясно относилось к детям, рожденным от родителей, которые были оба легальными иммигрантами. Они считают, что меньше ясности в вопросе о том, применяется ли этот принцип к детям, родители которых проживают в стране незаконно.

Исполнительный указ Трампа побудил генеральных прокуроров поделиться своими личными связями с правом на гражданство по рождению. Например, генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг, гражданин США по праву рождения и первый избранный китайско-американский генеральный прокурор страны, сказал, что этот иск был для него личным.

«Нет законного правового спора по этому вопросу. Но тот факт, что Трамп абсолютно неправ, не помешает ему нанести серьёзный урон американским семьям, как моя,» сказал Тонг на этой неделе.

Один из исков, направленных на блокирование этого исполнительного указа, включает случай беременной женщины по имени «Кармен», которая не является гражданкой, но проживает в Соединенных Штатах более 15 лет и имеет поданную заявку на визу, которая может привести к статусу постоянного жителя.

«Лишение детей ‘бесценного дара’ гражданства является серьёзной ущербом,» говорится в иске. «Это отказывает им в полном членстве в обществе США, на которое они имеют право.»

Источник: Time