Задолженность Смольянинова по кредитам и штрафам превысила 200 тысяч рублей.

23.01.2025
Задолженность Смольянинова по кредитам и штрафам превысила 200 тысяч рублей. Задолженность Смольянинова по кредитам и штрафам превысила 200 тысяч рублей.

Задолженность Артура Смольянинова продолжает расти

  • Текущая сумма долга
    На протяжении последних шести месяцев долг актёра Артура Смольянинова увеличился на 50 тысяч рублей, достигнув отметки в более чем 200 тысяч рублей. Такая информация была предоставлена агентством РИА Новости.

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  • История задолженности
    В июле прошлого года артиста задолженность составляла 164 тысячи рублей. Из этой суммы почти 100 тысяч рублей пришлось на просроченный кредит. В настоящий момент общий долг Смольянинова включает как задолженность по кредитам, так и невыплаченные штрафы, и составляет почти 216 тысяч рублей.

  • Причины увеличения долга
    Смольянинов так и не выплатил кредитную задолженность и должен ещё 30 тысяч рублей штрафа. Эта сумма была наложена на него в 2022 году за действия, которые были расценены как дискредитация российской армии.

  • Правовые последствия
    Ранее сообщалось, что в Российской Федерации актёр был заочно арестован. Это решение было принято в рамках мер, связанных с его долгами и нарушением закона.

  • Примечания
    • Смольянинов внесён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.
    • Актёр также находится в списке террористов и экстремистов.
ПульсХаб
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