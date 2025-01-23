Задолженность Смольянинова по кредитам и штрафам превысила 200 тысяч рублей.

Задолженность Артура Смольянинова продолжает расти

Текущая сумма долга

На протяжении последних шести месяцев долг актёра Артура Смольянинова увеличился на 50 тысяч рублей, достигнув отметки в более чем 200 тысяч рублей. Такая информация была предоставлена агентством РИА Новости. Реклама

История задолженности

В июле прошлого года артиста задолженность составляла 164 тысячи рублей. Из этой суммы почти 100 тысяч рублей пришлось на просроченный кредит. В настоящий момент общий долг Смольянинова включает как задолженность по кредитам, так и невыплаченные штрафы, и составляет почти 216 тысяч рублей.

Причины увеличения долга

Смольянинов так и не выплатил кредитную задолженность и должен ещё 30 тысяч рублей штрафа. Эта сумма была наложена на него в 2022 году за действия, которые были расценены как дискредитация российской армии.

Правовые последствия

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации актёр был заочно арестован. Это решение было принято в рамках мер, связанных с его долгами и нарушением закона.