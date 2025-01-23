Депутат Шеремет: Трампу стоит избегать силового тона в диалоге с Россией.

Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет поделился своим мнением относительно подхода президента США Дональда Трампа к переговорам с Россией. По его словам, ведение диалога с Россией с позиции силы не является целесообразным.

Шеремет выделил, что такой метод переговоров не соответствует текущим реалиям международных отношений и не приносит значимых результатов. Он указал на то, что Трамп – не близкий союзник России и в своих действиях руководствуется защитой интересов Соединенных Штатов. По его мнению, стремление Вашингтона ослабить другие страны идет вразрез с конструктивным диалогом, который необходим в отношениях с Россией. Реклама

Депутат убежден, что у Трампа есть возможности повлиять на разрешение конфликта на Украине. Однако пока его действия ограничиваются громкими заявлениями без конкретных шагов. Михаил Шеремет считает, что, как опытный политик, Трамп должен искать точки соприкосновения между двумя странами и стремиться к мирному решению конфликта.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказывал мнение о том, что Трамп обладает возможностями для прекращения «вредоносной» политики США по отношению к Украине. Он подчеркнул, что Москве важно понимать, что подразумевается под «сделкой» по Украине в трактовке новой американской администрации.