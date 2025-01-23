Демографические трудности в России можно преодолеть лишь с помощью целенаправленных мер.

Россия ищет выход из демографического кризиса

В России в настоящее время наблюдается демографический кризис, который вызывает серьёзные опасения у правительства. Коэффициент суммарной рождаемости составляет 1,4 — для обеспечения роста населения этот показатель должен превышать 2. Если проблему не решить, то к 2050 году численность населения сократится на 10 миллионов человек. Реклама

В качестве одной из мер правительство и регионы запустили инициативы на федеральном и региональном уровнях, направленные на решение кризиса. В рамках этих инициатив в Государственную думу внесён проект поправок в закон о рекламе. Нововведение обяжет рекламодателей демонстрировать в своих материалах семьи с тремя и более детьми.

С января 2025 года стартует новый национальный проект «Семья», рассчитанный на три года с бюджетом около 8 триллионов рублей. В этом проекте предусматриваются единовременные выплаты за раннюю беременность женщинам до 23-25 лет. Размеры выплат варьируются от 100 тысяч рублей в большинстве регионов до 300 тысяч рублей в Ленинградской области.

В Нижегородской области запланированы беспрецедентные меры поддержки рождаемости. С 1 июля 2025 года введена «зарплата родителя». За каждого новорождённого родители получат единовременную выплату в размере 1 миллион рублей, которую совместно обеспечит региональный и федеральный бюджеты.

Эти инициативы показывают, что власти принимают серьёзные усилия для преодоления кризиса и обеспечения успешного будущего страны. Однако для того чтобы направленно снимать проблемы и искать глубинные решения, необходимо также учитывать мнение населения и провести тотальный опрос среди граждан.