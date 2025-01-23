Новый портативный E Ink монитор от Dasung с частотой обновления 60 Гц

Dasung представила новый компактный монитор с технологией E Ink, который впервые в компании обладает частотой обновления 60 Гц. Paperlike 103 оснащен 10,3-дюймовым экраном, что делает его по размеру схожим с устройствами для электронных заметок на базе E Ink, такими как Boox Go 10.3 или Amazon Kindle Scribe. Обычно такие устройства имеют низкую частоту обновления, но повышение до 60 Гц позволяет Paperlike 103 сочетать преимущества технологии E Ink, такие как меньшее напряжение для глаз и низкое энергопотребление, с более плавным прокручиванием документов и веб-страниц. Даже просмотр видео становится более сглаженным, приближаясь к графике на экранах LCD и OLED.

Стоимость Paperlike 103 составляет 1999 юаней, что примерно равно 274 долларам США, по информации Good e-Reader. Монитор доступен для заказа через китайского ритейлера Jing Dong. Хотя он пока не представлен по всему миру, обычно Dasung предлагает свои продукты и за пределами Китая. Компания в настоящее время продает схожую версию Paperlike 103 с увеличенным экраном на 13,3 дюйма, которая стоит от 699 долларов. Ее частота обновления ограничена 40 Гц, но просмотр сравнения производительности с LCD показывает, на что способен Paperlike 103, возможно, даже с меньшим проявлением «призрачных» изображений. Реклама

С низким энергопотреблением E Ink панель Paperlike 103 получает всю необходимую энергию через порт USB-C.

Разрешение экрана составляет 1,872 x 1,404 точки при соотношении сторон 4:3, с плотностью 227 пикселей на дюйм. Это немного уступает 300 ппи, присущим экранам E Ink на Kindle Paperwhite, Scribe и других ридерах последних лет. Однако монитор предлагает аналогичные возможности подсветки с LED по краям экрана, которые не светят прямо в глаза, а также настройку цветовой температуры от холодного до теплого света, чтобы снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Корпус монитора выполнен из алюминиевого сплава и имеет толщину всего пять миллиметров, что делает его одновременно легким и достаточно прочным, чтобы выдержать случайное сдавливание в сумке. Батареи нет, что уменьшает вес и объем. Paperlike 103 использует USB-C как для питания, так и для подключения к устройствам-источникам, таким как компьютеры и мобильные устройства. На левой рамке расположены шесть физических кнопок для включения и выключения монитора, регулировки яркости и цветовой температуры подсветки, а также для переключения между различными режимами отображения, оптимизированными для текста, видео или изображений.

Источник: TheVerge