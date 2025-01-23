Coinbase обращается за разъяснением федерального суда в прецедентном деле о криптовалюте

Coinbase обратилась в Апелляционный суд Второго округа с просьбой определить, подпадают ли торговые операции на её платформе под действие федеральных законов о ценных бумагах. Эта значимая правовая битва нацелена на предоставление столь необходимой ясности для многотриллионной криптоиндустрии, финансовых учреждений и потребителей.

Как сообщает Bloomberg Law, Coinbase утверждает, что операции её платформы, использующей систему «слепого» предложения и спроса для сопоставления анонимных покупателей и продавцов, не соответствуют критериям, описанным в тесте Хауи — давней системе определения инвестиционного контракта. Реклама

Призыв к четкости правил в криптоторговле

Дело требует незамедлительного вмешательства суда. Компания подчеркнула в своем заявлении значительные последствия для криптоиндустрии в целом.

Апелляция последовала за решением Южного округа Нью-Йорка приостановить дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Coinbase. Эта пауза позволяет Coinbase обратиться за разъяснениями в вышестоящий суд, что является важным поворотом в начатом в июне 2023 года деле, когда SEC обвинила биржу в деятельности незарегистрированного брокера, биржи и клирингового агентства.

Изменяющийся подход SEC

В то время как Coinbase стремится к ясности, SEC, похоже, переосмысливает свою позицию после прихода на должность сторонника криптовалют администрации Трампа. В тот же день, когда Coinbase подала своё заявление, агентство, под руководством исполняющего обязанности председателя Марка Уэды, объявило о создании новой криптовалютной рабочей группы под руководством комиссара Хестер Пирс.

Целью этой группы является отказ от стратегии регулирования через принуждение, которая подвергалась критике при прежнем председателе Гэри Генслере. Агентство признало, что в основном полагалось на действия в области правоприменения для регулирования криптовалютного пространства. Оно отметило необходимость практичных решений по регистрации и четких руководящих принципов для стимулирования инноваций и снижения рисков мошенничества.

Результат апелляции Coinbase может стать прецедентом для регулирования вторичных криптовалютных торгов в США. Решение в пользу Coinbase может ограничить полномочия SEC и стимулировать инновации в криптопространстве. Наоборот, решение против биржи может подтвердить регулирующие полномочия SEC и изменить порядок работы криптоплатформ по всей стране.

Источник: Financemagnates