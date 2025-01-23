Страница фьючерсов на XRP и SOL от CME запущена: значительный шаг к старту 10 февраля.

Важное событие для рынка криптовалют и роста цифровых активов как в США, так и во всем мире: Чикагская товарная биржа (CME), крупнейшая в мире платформа для торговли деривативами, кратковременно разместила на своем поддомене страницу с фьючерсами на XRP и Solana (SOL).

Эта акция свидетельствует о подготовке к официальному объявлению о запуске фьючерсных контрактов на два ведущих криптовалюты, которые планируется ввести в действие 10 февраля, после регуляторного одобрения. Реклама

Фьючерсы на XRP и SOL на горизонте?

Страница была доступна непродолжительное время, прежде чем была удалена после того, как пользователь в социальной сети X (ранее Twitter) поделился скриншотом, раскрывающим ее содержание.

На странице подчеркивалось, что трейдеры смогут использовать «регулируемые капитально-эффективные фьючерсы» для XRP и SOL, акцентируя внимание на гибкости и управлении рисками, которые предоставляют эти контракты.

Ожидается, что контракты будут доступны как в стандартном, так и в микро-размерах, что позволит инвесторам более точно увеличивать свое воздействие на эти криптовалюты.

Ключевые особенности будущих контрактов включают возможность управления рисками с помощью контрактов, расчеты по которым будут производиться в долларах США, что устраняет необходимость в криптовалютных кошельках.

Это решение помещает предложения CME в регулируемую среду под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), известной своей прозрачностью цен и финансовыми гарантиями.

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт прокомментировал развитие событий, отметив, что появление этих фьючерсных контрактов является логичным и ожидаемым шагом ввиду текущей рыночной динамики.

Однако, несмотря на волнение вокруг потенциального возникновения фьючерсов на XRP и SOL, реакция рынка остается в целом сдержанной. Инвесторы, вероятно, ждут дальнейшего официального подтверждения от CME прежде чем предпринимать значительные шаги.

Краткосрочные проблемы, но ежемесячные показатели остаются сильными

К концу дня XRP торговался по цене $3.15, в то время как Solana оставалась на уровне $249. Обе валюты показали незначительные потери около 2% за последние 24 часа, следуя общему тренду на рынке криптовалют, где трейдеры ожидают катализа­торов для роста цен.

Несмотря на краткосрочные сложности, и XRP, и SOL показали значительные успехи за последний месяц: рост составил 32% и 42% соответственно.

Недавно Solana достигла нового рекордного уровня в $293, в то время как XRP сделал впечатляющий рывок, достигнув семилетнего максимума в $3.38, хотя это все еще ниже его предыдущего пика в $3.40 в 2018 году.

Пока рынок ожидает официального подтверждения о фьючерсных контрактах от CME, перспектива для XRP и SOL в плане новых ценовых возможностей остается. Если эти фьючерсы будут официально запущены, это может значительно повлиять на торговую активность и настроения инвесторов для обеих криптовалют, открывая путь для дальнейшего институционального интереса и роста рынка.

Источник: Bitcoinist