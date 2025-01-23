Что сказал Дональд Трамп в интервью Шону Хэннити в Овальном кабинете

Президент Дональд Трамп дал интервью своему приятелю Шону Хэннити из Fox News. Это был первый разговор Трампа с журналистами в таком формате во время его президентского срока. Вот ключевые моменты из их беседы, которые вышли в эфир в среду вечером.

Трамп выразил желание видеть расследования в отношении Байдена

Трамп намекнул, что хотел бы, чтобы против бывшего президента Джо Байдена проводились расследования. Дональд Трамп — первый президент, осужденный за уголовное преступление в деле, связанном с финансовыми махинациями, и уже сталкивался с обвинениями в преступлениях за попытку отмены результата президентских выборов 2020 года. В беседе с Хэннити Трамп заявил, что после его опыта он заинтересован в начале расследований против Байдена.

«Сложно сказать, что они также не должны пройти через это», — заявил он.

Кроме того, он упомянул, что Байден помиловал своих родственников в последние минуты своего срока, чтобы защитить их от потенциальных расследований. Трамп сказал, что Байден задал «удивительный» прецедент, которому он может следовать. Реклама

Трамп заявляет, что может задержать помощь Калифорнии до изменения управления водными ресурсами

Президент сообщил Хэннити, что события в Лос-Анджелесе изменили многое на Капитолийском холме, так как потребуется «много денег» для восстановления районов, пострадавших от пожаров. Трамп и некоторые другие республиканцы предложили наложить условия на федеральную помощь или связать финансирование с приоритетами республиканцев в отношении штата, который традиционно голосует за демократов.

Трамп отметил, что может задержать помощь Калифорнии для восстановления после уничтожающих пожаров до тех пор, пока штат не изменит свои методы управления ограниченными водными ресурсами.

Он утверждает, что усилия по сохранению рыбы в северной части Калифорнии приводят к дефициту воды в населенных пунктах.

«Я не думаю, что мы должны давать Калифорнии что-либо, пока они не сделают воду доступной», — сказал он.

Местные власти заявили, что меры по сохранению дельтовых смелтов не имеют отношения к проблемам с гидрантами в Лос-Анджелесе. Они утверждают, что причиной стала высокая нагрузка на муниципальные системы, которые не были рассчитаны на масштабные пожары.

Трамп критикует FEMA и планирует реформы

Трамп выразил желание реформировать Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), заявив, что оно мешает восстановлению после шторма на юго-востоке США и пожаров в Калифорнии.

Он сказал Хэннити: «Я бы предпочел, чтобы штаты сами заботились о своих проблемах». Он не уточнил свои предложения по реформам, говоря лишь, что тема агентства станет «предметом большого обсуждения в ближайшее время».

В пятницу у Трампа запланирована первая президентская поездка с целью оценки ущерба от шторма в Северной Каролине после урагана Елена в прошлом году, а затем в Лос-Анджелес для анализа ситуации с продолжающимися пожарами.

Источник: Time