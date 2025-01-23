Создатели Celeste отменили разработку последующей игры Earthblade

Закрытие проекта Earthblade

Предыстория:

Новая игра Earthblade от создателей Celeste была отменена. Впервые трейлер игры в жанре фэнтези появился в конце 2022 года. Игра обещала предоставить возможность исследовать «свободно исследуемую, динамически загружаемую карту», как заявила тогда Maddy Thorson из Extremely OK Games. Тем не менее, в декабре команда решила закрыть проект из-за внутреннего конфликта и давления, вызванного попыткой повторить успех Celeste, говорится в посте Thorson, посвященном случившемуся. Реклама

Причины конфликта:

Основные разногласия возникли между Thorson, Ноэлем Берри (как говорят, Thorson называет их «мы») и Педро Мейдейросом по поводу «прав на интеллектуальную собственность Celeste«. Thorson отмечает, что после достижения соглашения обе стороны пришли к выводу, что лучше пойти разными путями. В настоящее время Мейдейрос работает над проектом под названием Neverway. Хотя потеря Мейдейроса была не единственной причиной отмены игры, это заставило команду задуматься, является ли разумным продолжать разработку Earthblade.

Влияние успеха Celeste:

Оглушительный успех Celeste также оказал давление, заставив ожидать от Earthblade что-то еще более значительное. Эта напряжённость превратила процесс разработки в утомительный. Не Мейдейрос виноват в этом, разрыв с ним, наоборот, помог понять, что они сбились с курса, и признать необходимость остановиться.

Планы на будущее:

Thorson и Берри решили сосредоточиться на «меньших проектах» и вновь начали экспериментировать с прототипами, стремясь вернуться к изначальному подходу к разработке игр, который был использован во время создания Celeste и TowerFall.

Источник: TheVerge