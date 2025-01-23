Великобритания организовала наблюдение за российским кораблём.

23.01.2025
Великобритания организовала наблюдение за российским кораблём. Великобритания организовала наблюдение за российским кораблём.

Министерство обороны Великобритании заявило о развертывании подводной лодки, чтобы следить за российским океанографическим судном «Янтарь», которое находится в проливе Ла-Манш. Эта информация была оглашена министром обороны Джоном Хили в британском парламенте.

Министр отметил, что Королевский флот Великобритании активировал два корабля, HMS Somerset и HMS Tyne, для постоянного наблюдения за действиями «Янтаря». Судно было охарактеризовано Хили как «шпионский корабль», акцентировав внимание на его предполагаемых задачах по сбору разведывательной информации и картированию важной подводной инфраструктуры Великобритании.

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Ранее была распространена информация о том, что испанские патрульные корабли сопроводили группу российских судов, состоящую из двух больших десантных кораблей и нефтяного танкера. Они якобы были обнаружены в территориальных водах Испании.

ПульсХаб
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