Bitwise Подает Запрос на Одобрение ETF Dogecoin в Делавере: Что Это Означает для DOGE

Важное событие в области мем-коинов и криптовалют в целом: компания Bitwise Asset Management подала заявку на ETF для Dogecoin в штате Делавэр.

Эта заявка становится значимым дополнением к растущему числу продуктов, торгуемых на бирже, которые предоставляют инвесторам новые возможности для инвестирования в криптовалюты. Реклама

Как президентство Трампа может изменить крипторегулирование

Подача заявки на Dogecoin ETF стала особенно актуальной в свете недавней политической ситуации в США. Дональд Трамп вступил в должность на второй срок, что вселяет новый оптимизм относительно регулирования криптовалют.

Президент Трамп, занимавший пост с 2017 по 2021 год, выразил намерение создать более благоприятные условия для цифровых активов, что резко контрастирует с жестким регулированием при администрации Байдена.

При бывшем президенте Джо Байдене Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством Гэри Генслера придерживалась строгого подхода к регулированию криптовалют. Это часто приводило к отсутствию ясности и стратегии, ориентированной на правоприменение, что вызвало множество судебных исков против ключевых игроков на рынке цифровых активов.

Регуляторное поле отличалось неопределенностью, из-за которой многие инвесторы и компании не были уверены в соблюдении требований и будущих возможностях. Однако администрация Трампа уже начала вносить изменения в регулирование, призванные стимулировать инновации в криптовалютной отрасли.

Назначения на ключевые должности в регулирующих органах и создание нового совета по криптовалютам при Белом доме свидетельствуют о смене акцентов. Наблюдатели полагают, что эти изменения могут открыть путь для большего числа криптовалют, чтобы они получили доступ к инвестиционным инструментам, таким как ETF.

Bitwise ведет наступление с подачей заявки на Dogecoin ETF

Подача заявки на Dogecoin ETF также вдохновлена успехом схожих инвестиционных продуктов, дебютировавших в прошлом году, особенно ориентированных на Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH).

Эти ETF получили широкое признание среди институциональных инвесторов, подтверждая спрос на инвестиционные возможности в криптовалютной сфере.

Bitwise стремится занять ключевую позицию на этом зарождающемся рынке, подав заявку на Dogecoin ETF, а также аналогичные заявки на XRP и Solana.

Другие управляющие активами также добиваются одобрения для ETF, связанных с Litecoin (LTC), Hedera (HBAR) и даже дополнительных мем-коинов, таких как TRUMP и BONK, что подтверждается недавними заявлениями от таких компаний, как REX Shares и Osprey.

Несмотря на ажиотаж вокруг подачи заявки на Dogecoin ETF, реакция рынка остается сдержанной. На данный момент цена DOGE остаётся относительно стабильной, отмечая спад на 3% за последние 24 часа и на 7% за прошедшую неделю.

Эта сдержанная реакция говорит о том, что, хотя подача заявки на ETF является положительным сигналом для будущего, она пока не вызвала немедленного энтузиазма у трейдеров.

Однако, если Dogecoin ETF получит регуляторное одобрение, это может вызвать значительный приток инвестиций в мем-коин, потенциально приводящий к росту его цены.

Источник: Bitcoinist