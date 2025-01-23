Bitget достигает отметки в 100 миллионов пользователей, объемы торгов увеличиваются на 400%

Криптовалютная биржа Bitget стала второй по величине криптовалютной экосистемой в мире, в 2024 году увеличив свою пользовательскую базу на 400%, достигнув 100 миллионов пользователей, как указано в её отчёте о прозрачности, опубликованном сегодня, в четверг.

Рост платформы сопровождался увеличением торговой активности, при этом ежедневные объёмы торговли удвоились до $20 миллиардов, а объёмы спотовой торговли выросли с $160 миллиардов в первом квартале до $600 миллиардов в четвёртом квартале 2024 года. Реклама

Генеральный директор компании, Грейси Чен, отметила, что за последние шесть лет Bitget превратилась в ведущую криптовалютную платформу благодаря прочной основе и выдающейся команде. Особо отмечается, что Чен стала единственной женщиной-руководителем среди десяти ведущих мировых бирж.

Географическая диверсификация также сыграла важную роль в расширении биржи. Доминирование Восточной Азии в пользовательской базе снизилось с 90% в 2021 году, а регионы Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки показали значительный рост. Рыночная доля Южной Азии утроилась до 15%, а Юго-Восточная Азия составила 12% от общего числа пользователей.

В то же время Bitget Wallet преодолел отметку в 60 миллионов пользователей, показав 300% рост в 2024 году. Главный операционный директор Bitget Wallet, Элвин Кан, выразил стремление компании создать суперприложение, которое безупречно соединяет Web2 и Web3, давая миллиарду пользователей возможность обрести финансовую свободу.

Токен Bitget, BGB, отразил успех биржи, увеличившись в цене на 900% до $8 к концу года, благодаря новым механизмам сжигания и улучшенным функциональным возможностям. Биржа также сделала стратегическую инвестицию в размере $30 миллионов в блокчейн The Open Network (TON), нацелившись на развивающиеся тренды GameFi и Tap-to-Earn.

Как отметила Чен, с развитием крипторынка только самые стойкие активы с сильными экосистемами и реальной полезностью смогут процветать сквозь циклы. BGB, входящий в топ-30 токенов, зарекомендовал себя как ведущий утилити-токен с исключительной ликвидностью и сильным сообществом.

К 2024 году биржа укрепила своё регулирующее положение, получив одобрение в Великобритании и Сальвадоре, а также запустив локализованную биржу во Вьетнаме. Эти достижения были подкреплены ключевыми кадровыми назначениями, включая основных специалистов по правовым и бизнес вопросам.

Профессиональная торговая активность на платформе показала значительный рост: число профессиональных трейдеров увеличилось на 43% до 200 тысяч, а число подписчиков копи-трейдинга достигло 900 тысяч. Успешные сделки превысили 100 миллионов, принеся более $600 миллионов прибыли.

Платформа значительно расширила свои предложения, увеличив количество токенов с 600 до более чем 800 и почти удвоив число торговых пар USDT-M фьючерсов до 400. Были введены новые функции, такие как Bitget Pay, предрыночная торговля и PoolX, для улучшения вовлечённости пользователей и инвестиционных возможностей.

Источник: Financemagnates