Епископ, который рассердил Трампа, заявил: «Извиняться не намерен»

Президент Дональд Трамп выразил недовольство в среду по поводу проповеди епископа, произнесенной накануне в Национальном соборе. Епископ обратилась к нему с призывом о защите прав иммигрантов и детей из сообщества ЛГБТК+.

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп назвал епископа Епископальной церкви Вашингтона, Марианн Эдгар Бадд, «радикальной левицей» и «ненавистницей Трампа», отметив, что она «работает неэффективно». Он обвинил ее в том, что она вносит политику в церковь некорректным образом, и потребовал извинений. Реклама

Проповедь Бадд, вероятно, стала единственной жесткой критикой, которую услышал Трамп в свой первый полный день на посту президента. Будучи в первом ряду в Национальном соборе во время традиционного молитвенного служения, епископ обратилась к нему с просьбой проявить сострадание к испуганным людям страны. Трамп выглядел недовольным и заметно ерзал на своем месте.

Епископ напомнила, что в семьях с разной политической ориентацией есть дети ЛГБТК+, которые боятся за свою жизнь. В первые часы на посту президента Трамп подписал указ, признающий только два пола, которые определяются при рождении, и усиление депортации незаконных иммигрантов.

Бадд подчеркнула, что люди, на которых направлена эта политика, хоть и не имеют нужных документов, в основном не являются преступниками. Она добавила, что эти иммигранты платят налоги и являются хорошими соседями, преданными членами церквей и других религиозных общин. Епископ попросила президента проявить сострадание к тем, кто боится потерять своих родителей.

После проповеди Бадд получила множество отзывов от людей, которые благодарны ей за смелость говорить от их лица. Она также признала, что некоторые желают ей зла, что причиняет ей огорчение.

Епископ Бадд занимает должность с 2011 года и выступала с критикой Трампа и в 2020 году, когда он приказал расчистить протестующих с Лафайет-сквер и сфотографировался у церкви с Библией.

В интервью TIME Бадд описала свою реакцию на происходящее и ответила на выпады Трампа. Она выразила надежду, что призыв к достоинству и честности найдет отклик у людей. Бадд отметила, что готова к диалогу с теми, кто с ней не согласен, несмотря на полученные угрозы.

Отвечая на вопрос, хочет ли она вдохновить людей противостоять политике Трампа, епископ выразила желание увидеть альтернативные подходы, которые бы внесли сострадание в общественную дискуссию.

На обвинения Трампа в ненависти и некомпетентности она ответила, что старается не ненавидеть людей и что ее работа должна оцениваться другими. Извиняться за призыв к состраданию она не намерена.

Бадд отметила, что настоящие угрозы висят над теми, кто боится депортации, и молодыми людьми, опасающимися за свою безопасность. Она подчеркнула, что необходимо сосредоточиться на защите уязвимых слоев общества, призывая к уважению и достоинству.

Источник: Time