Стартап Билла Гейтса в области ядерной энергетики заключил новый контракт на центр обработки данных.

На этой неделе стартап TerraPower, основанный Биллом Гейтсом и занимающийся разработкой ядерной энергии, заключил соглашение с одной из крупнейших компаний по разработке дата-центров в США о внедрении современных ядерных реакторов. В рамках этого плана TerraPower и Sabey Data Centers (SDC) намерены использовать ядерную энергию из небольших реакторов для обеспечения работы существующих и будущих объектов.

Компании в области технологий активно ищут источники электроэнергии для энергоемких дата-центров, связанных с искусственным интеллектом, которые оказывают все большее давление на энергосистемы. Они все чаще обращаются к ядерной энергии, включая реакторы нового поколения, которые разрабатывают такие стартапы, как TerraPower. Реклама

«Энергетический сектор меняется с беспрецедентной скоростью.»

Как заявил президент и генеральный директор TerraPower Крис Левеск в пресс-релизе, «энергетический сектор меняется с беспрецедентной скоростью после десятилетий стабильной работы, и для достижения значимых результатов потребуется стратегическое сотрудничество между отраслями».

Меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя компаниями, предусматривает «стратегическое сотрудничество», которое на первоначальном этапе займется изучением возможности создания новых атомных электростанций в Техасе и в районе Скалистых гор для обеспечения энергией дата-центров SDC.

Однако до реализации этих планов предстоит пройти долгий путь. Технологии, которые разрабатывают TerraPower и другие стартапы в области ядерной энергии, еще нужно преодолеть регуляторные барьеры и подтвердить свою рентабельность в коммерческом плане.

По сравнению со старыми и крупными атомными электростанциями, реакторы нового поколения должны быть меньшими и проще в размещении. Ядерная энергия рассматривается как альтернатива ископаемому топливу, которое способствует изменению климата. Однако она по-прежнему вызывает сопротивление из-за опасений некоторых защитников природы по поводу воздействия добычи урана и хранения радиоактивных отходов вблизи населенных пунктов.

Билл Гейтс в прошлом году сказал изданию The Verge: «Я убежден, что ядерная энергия может помочь решить климатическую проблему, которая является крайне важной. Существуют такие проекты, которые, на мой взгляд, минимизируют проблемы с безопасностью или использованием топлива, либо управлением отходами».

Разработка TerraPower под названием Natrium — это единственная передовая технология своего рода, чья заявка на разрешение строительства коммерческого реактора находится на рассмотрении в Комиссии по ядерному регулированию США, как утверждают в компании. В прошлом году компания начала строительство демонстрационного проекта в Вайоминге и ожидает, что он будет введен в эксплуатацию в 2030 году.

В сентябре Microsoft заключила соглашение о содействии перезапуску вышедшего из строя реактора на Трехмильном острове. Между тем Google и Amazon объявили о планах поддержки разработки передовых реакторов для снабжения своих дата-центров.

Источник: TheVerge