Beyerdynamic выпустила четыре IEM для каждого участника группы, включая басиста

Beyerdynamic представила новую линейку профессиональных внутриканальных наушников, подходящих для каждого участника музыкальной группы. Модели DT 70 IE, DT 71 IE, DT 72 IE и DT 73 IE оснащены уникальной системой динамиков TESLA.11, которая обеспечивает минимальный уровень гармонических искажений – всего 0,02%.

Особенности моделей

Каждая модель обладает своей акустической настройкой: Реклама

DT 70 IE разработаны для аудиофилов и звукорежиссеров. Они обеспечивают точное и линейное звучание благодаря настройке по кривой Флетчера-Мансона, что идеально подходит для критического прослушивания и сведения.

DT 71 IE предназначены для барабанщиков и бас-гитаристов. Специально подобранная звуковая подпись усиливает низкие частоты, обеспечивая четкую передачу тарелок и ударных инструментов.

DT 72 IE подходят для гитаристов и вокалистов за счет сбалансированного низкочастотного отклика, что снижает эффект окклюзии и предотвращает возникновение глухих звуков.

DT 73 IE идеальны для оркестровых музыкантов и клавишников. Они акцентируют внимание на верхних обертонах, гармонично сочетая их с естественным басом и средними частотами.

В комплекте

Все модели комплектуются пятью размерами силиконовых амбушюр и тремя парами пеноматериалов Comply, что позволяет добиться идеальной посадки и изоляции от внешних шумов.

Цена и доступность

Новые наушники Beyerdynamic поступят в продажу во втором квартале 2025 года по цене $499.99 за пару.

На презентации новых моделей в рамках выставки NAMM в Анахайме выступят известные музыканты, такие как Кори Хенри и Джина Майлс.

Источник: TechRadar