Исследование мира в Assassin’s Creed Shadows станет более свободным и увлекательным

Новая свобода для игроков в Assassin’s Creed Shadows

Игра предложит больше свободы игрокам

Саймон Лемэ-Камтуа: исследование мира станет более свободным

Команда разработчиков стремилась достичь баланса между открытием и удивлением

Ubisoft Quebec переработала систему исследования мира в Assassin’s Creed Shadows, чтобы предоставить игрокам больше свободы в открытом мире.

Саймон Лемэ-Камтуа, один из директоров игры, рассказал на специальном мероприятии для TechRadar Gaming, что команда решила предложить более управляемый опыт в новой части игры по сравнению с предыдущими. Реклама

Ранее подход заключался в том, чтобы точно указывать, куда игрокам следует направляться. Однако это изменилось. «Мы начали это еще с Odyssey, где у нас был режим по умолчанию, классический «идите сюда», и менее управляемый режим исследования,» отметил Лемэ-Камтуа. «Теперь в Shadows режим по умолчанию стал более свободным, и игроки должны самостоятельно находить пути.»

Он также подчеркнул, что при желании игроки могут включить более прямолинейный режим, который подскажет, куда нужно идти.

«Чувствуется приятнее использовать информацию, которую вы находите, и цели, которые сами собираете,» добавил он. «Это своего рода награда. Индустрия показывает, что самостоятельное нахождение вещей приносит удовлетворение, поэтому почему бы не сделать это важной частью исследования?»

Директор также рассказал об усилиях команды сделать сеттинг Японии менее подавляющим, чем в прошлых играх, таких как Valhalla и Odyssey.

«Мы стараемся отобразить более точный ландшафт Японии, особенно на замках,» объяснил Лемэ-Камтуа. «Начинаем с размеров карты, которые должны быть достаточными для важнейших мест, где развернется история, и размещаем между ними контент, стимулирующий находить новые вещи.»

Команда проводила различные тестирования, чтобы убедиться в правильном балансе между открытием и удивлением, а также другими элементами, которые игроки могут заметить на расстоянии.

«Ландшафт Японии состоит из равнин и крутых гор, которые блокируют обзор на расстоянии,» отметил Лемэ-Камтуа. «Это было интересным вызовом, но процесс итераций помог достичь правильного результата.»

Assassin’s Creed Shadows появится на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК 20 марта.

Источник: TechRadar