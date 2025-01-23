14 лучших занятий в Торонто для детей

Путеводитель по Торонто для семей с детьми

Столица провинции Онтарио, Торонто — это одно из самых динамичных и увлекательных мест для семейных путешествий в Канаде. Город предлагает множество исторических достопримечательностей, красивые зеленые зоны и одни из лучших музеев страны. Многие из развлечений, подходящих для семей с детьми, ориентированы на активный отдых на свежем воздухе — от прогулок на каноэ на озере Онтарио до любования весенним цветением в Хай-Парке.

Почему Торонто подходит для детей?

Торонто прекрасно умеет радовать семьи, путешествующие с детьми. Хотя в этом оживленном мегаполисе затраты могут быстро возрасти, многие достопримечательности предоставляют скидки для детей, а дети до 12 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Галереи, музеи и другие объекты обычно доступы для колясок. Реклама

Знаковые достопримечательности, такие как CN Tower и Дистиллерийный район, наверняка понравятся путешественникам всех возрастов. Город также предлагает множество галерей, ориентированных на семьи, многие из которых имеют специальные зоны и мероприятия для детей.

Когда лучше всего посетить Торонто с детьми?

Многие семьи предпочитают посещать Торонто весной или летом, когда на свежем воздухе есть много возможностей для активного отдыха. Однако зимой здесь проводятся праздничные рынки, а также зачастую меньше туристов, что позволяет получить выгодные предложения на проживание.

Лучшие места для детей в Торонто

Центр Торонто особенно удобен, особенно в районах развлекательного и финансового районов, где есть много отелей, ресторанов и достопримечательностей для семей. Для тех, кто ищет более спокойные уголки, можно отправиться в районы Тринити Беллвудс, Набережную и Западную часть города, а также на легко доступные острова Торонто.

Что делать в Торонто с детьми

Подняться на CN Tower

Поездка на скоростном лифте на высоту 346 метров — это незабываемое впечатление для всех посетителей. Из панорамных окон открываются потрясающие 360-градусные виды на город и озеро Онтарио. Для смелых детей есть даже стеклянный пол на нижнем уровне.

Искать динозавров в Королевском музее Онтарио

Рассматривайте впечатляющие скелеты динозавров и древнеегипетские мумии, каждый из которых представлен с личными историями.

Изучать историю обуви в музее Bata Shoe Museum

Узнайте об истории обуви, от древнеегипетских сандалий до современных шпилек. И не забудьте попробовать винтажную обувь в специальной зоне для детей.

Покупать на пикник на рынке Святого Лаврентия

Здесь вы найдете все, что нужно для пикника: ароматы из пекарен, разноцветные овощи и деликатесы мировой кухни. После покупок можно устроить пикник в парке Сахарный пляж.

Кататься на велосипеде вдоль набережной

Прекрасное место для семейной велопрогулки — отрезок вдоль берега, который предлагает парки и небольшие пляжи.

Дополнительные семейные развлечения

Высадитесь на пляжи островов Торонто.

Исследуйте галерею искусств Онтарио с его программами для детей.

Посетите аквариум Канады, где дети будут в восторге от туннеля со стеклянными стенами.

Прикоснитесь к истории хоккея в Зале славы хоккея.

Бродите по творческим лабиринтам Кенсингтонского рынка.

Торонто предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей, от музеев и парков до творческих пространств и тихих уголков на островах.

Источник: LonelyPlanet