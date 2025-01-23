Десять лучших пляжей Таиланда

Пляжи из белоснежного песка, бирюзовые воды и пальмы являются важнейшими пунктами в списке каждого путешественника, посещающего Таиланд. И эта страна никогда не разочаровывает своими великолепными пляжами.

Таиланд: край живописных пляжей и приключений

Таиланд — настоящая находка для любителей красивых пляжей и активного отдыха. С более чем 2400 км береговой линии и около 1430 островов, здесь можно не только загорать, но и заниматься сноркелингом, дайвингом или скалолазанием, а также наслаждаться местной удивительной кухней и культурой. Реклама

Как выбрать идеальный пляж?

Выбор пляжа в Таиланде может стать настоящим испытанием, ведь каждый из них обладает уникальными пейзажами и атмосферой. Предлагаем рассмотреть несколько впечатляющих мест, которые стоит добавить в свой маршрут.

1. Пляж Нуй

Пляж Нуй — идеальное место для тех, кто хочет убежать от суеты популярных курортов на Пхукете. Скрытый между пальмами и массивными валунами, он идеально подходит для спокойного отдыха. Несмотря на удалённость, здесь есть несколько непринужденных баров и ресторанов.

Совет: Пляж Нуй стал популярным среди пользователей Instagram благодаря живописным качелям и фотогеничным объектам.

2. Ао Кханом

Затерянные песчаные пляжи провинции Накхон Си Таммарат находятся вдали от туристических троп. На пляже Ао Кханом можно увидеть местных рыбаков и, возможно, даже очаровательных розовых дельфинов.

Совет: Не упустите возможность посетить «Храм петуха» в районе Сичон, где верующие оставляют цементных петухов в качестве подношений.

3. Залив Тубтим, Ко Самет

Этот пляж на острове Ко Самет, рядом с Бангкоком, предлагает удобный доступ и красивую природу. Вдоль восточного побережья есть уютные бухты и уединённые пляжи.

Совет: Остров популярен среди тайских студентов и ЛГБТИК+ туристов, для них здесь характерны вечерние музыкальные встречи на пляже.

4. Ко Кут

На востоке Таиланда располагается модерный рай для любителей неизведанных островов. Остров Ко Кут предлагает безмятежные пляжи и удивительную природу.

Совет: Путешественникам из Камбоджи будет удобно пересечь границу в Хат Лек.

5. Рейлей

Пляж Рейлей в провинции Краби славится невероятными природными пейзажами с видом на карстовые скалы. Для активного отдыха здесь предлагается скалолазание или походы к лагуне Рейлей.

Совет: Рейлей можно достичь только на корабле из Ао Нанга, Ко Пхи-Пхи или Краби.

6. Морской национальный парк Сурин

Этот архипелаг славится отличными возможностями для дайвинга, а также белоснежными песчаными пляжами и богатой морской жизнью.

Совет: Бронируйте жильё на островах заранее через официальный портал DNP.

7. Залив Майя

Знаменитый своей живописностью, залив Майя стал жертвой излишнего внимания после съёмок фильма «Пляж». Сейчас доступ к нему строго ограничен для сохранения экологии.

Совет: Планируйте визит в залив Майя с октября по апрель.

8. Пляж Сансет, Ко Крадан

Ко Крадан в провинции Транг представляет собой оазис нетронутой природы с песчаными пляжами и тропическими лесами.

Совет: Не упустите шанс попробовать местные блюда, посетив город Транг.

9. Бутылочный пляж, Ко Пха-Нган

Этот спокойный пляж на Ко Пха-Нган предлагает живописные виды и многочисленные возможности для активного отдыха.

Совет: Это место наименее загружено с апреля по июнь.

10. Ко Липе

Остров Ко Липе в провинции Сатун привлекает своими песчаными пляжами и местами для дайвинга.

Совет: Ко Липе доступен с октября по май через Пак Бара.

Лучшее время для посещения пляжей Таиланда

Лучшее время для посещения пляжей Таиланда — с декабря по февраль. В это время можно избежать пика сезона и насладиться более спокойной атмосферой.

Как ответственно посещать пляжи Таиланда

Путешественники могут помочь смягчить воздействие массового туризма, выбирая менее популярные места, путешествуя вне сезона и осознанно относясь к экологии.

Источник: LonelyPlanet