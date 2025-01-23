«Что такое НЛО»: исследование человеческого интереса к тайнам и неизведанному

Никто не ожидал ничего необычного, когда эскадрилья истребителей ВМС F/A-18 отправилась на стандартные воздушные маневры у побережья Вирджиния-Бич в 2013 году. Эти самолеты, являющиеся рабочими лошадками флота, владели тем местным небом — до определенного момента.

Неожиданно радары истребителей зафиксировали группу из полудюжины объектов, летящих вместе с ними. Эти объекты двигались хаотично и невероятно акробатично. В некоторые моменты они двигались бок о бок на скоростях, превышающих 350 узлов (около 402 миль в час). Затем, внезапно, они застывали на месте в ветрах, которые сами по себе двигались на скорости 150 узлов (примерно 172 миль в час), что заставляло истребители испытывать трудности с удержанием позиции. Затем, объекты снова ускорялись. Они не имели видимых следов отработанных газов, не имели распознаваемой системы движения и выглядели не как никакие другие известные самолеты как гражданского, так и военного назначения. Реклама

С размером от пяти до пятнадцати футов, они представляли собой «темно-серый или черный куб внутри прозрачной сферы», делится бывший лейтенант ВМС Райан Грейвс, который находился в небе в тот день. «Мы почти столкнулись с одним из этих объектов; они приблизились на расстояние 50 футов от ведущего самолета, и тогда мы поняли, что имеем дело с чем-то необычным. В нашем арсенале нет таких самолетов, которые имели бы возможность управляться на очень малых скоростях или вовсе без движения, а затем ускоряться и действовать как истребитель».

Однако это был не последний раз, когда ВМС сталкивались с Неопознанными Авиаявлениями (UAP), современным термином для обозначения НЛО. «Мы наблюдали их в Вирджиния-Бич в период с 2013 по 2015 год», говорит Грейвс. «Позже, когда мы проводили тренировочные операции на борту USS Theodore Roosevelt у побережья Джексонвилла, Флорида, они либо уже были там, либо последовали за нами, поскольку у нас было более десятка инцидентов, два из которых были записаны и опубликованы в 2017 году газетой The New York Times».

Эти записи, ставшие известными как «Гимбал» из-за движений объектов в виде пинвиллинга, являются лишь частью визуальных свидетельств, представленных в новом документальном фильме PBS NOVA под названием «Что такое НЛО?», премьера которого состоится на каналах PBS 22 января. Грейвс — лишь один из многих людей, которые стали свидетелями таких явлений и рассказывают о своих опытах. Фильм описывает эволюцию НЛО и UAP в небесах Америки, начиная с 24 июня 1947 года, когда летчик и бизнесмен Кеннет Арнольд сообщил о первых широко освещаемых наблюдениях летающих тарелок. В настоящее время количество сообщений о UAP возросло, и с 2023 года было зарегистрировано 801 случай, задокументированный армией.

Даже до создания современной программы для исследования этих явлений, Вооруженные силы США проявляли особый интерес к их происхождению. С 1947 по 1969 год военно-воздушные силы вели секретную, но в последствии рассекреченную программу, известную как «Проект Синяя книга», в рамках которой было исследовано 12618 наблюдений летающих объектов. Из них 701 остается необъясненным. Некоторые из ранних сообщений, с 1947 по 1949 год, касались военных средств, задействованных в проекте Министерства обороны под названием «Проект Могул», в рамках которого ВВС запускали высокоaltitudные шары, оснащенные чувствительными микрофонами для фиксации звуковых сигнатур советских ядерных испытаний. Начальные слухи о внеземных событиях в Розуэлле, Нью-Мексико, возникли после того, как местный фермер собрал обломки шара, приземлившегося на его участке.

В XXI веке воздушного движения стало гораздо больше, что приводит к большему количеству возможных ложных тревог, связанных с UAP. По данным документального фильма NOVA, более 1800 метеорологических шаров запускаются по всему миру каждый день, а Федеральная авиационная администрация сообщает, что более миллиона зарегистрированных дронов находятся в частных руках в США. Многие из предполагаемых инопланетных объектов, вероятно, имеют простое земное объяснение. Однако такие наблюдения, как грандл, гораздо сложнее объяснить, что доказывает другой инцидент с UAP, известный как «Тик Так».

В 2004 году ударная группа авианосца USS Nimitz у берегов Южной Калифорнии зафиксировала на радаре летательные объекты, которые быстро появлялись и исчезали с экранов слежения. В моменты, когда они были видимы, объекты летали по петлевым траекториям, резко снижаясь с 80 000 футов до 20 000 футов и зависая там. В итоге, военно-морские пилоты Дэвид Фравор и другие были подняты в воздух для расследования и обнаружили объект размером 45 футов, который во всем напоминал по цвету и форме мятную конфету Tic Tac.

«Все четверо из нас посмотрели вниз и увидели объект Tic Tac с продольной осью, направленной с севера на юг, который двигался резко над водой, как мячик пинг-понга», рассказал Фравор в 2023 году в Конгрессе США. «Не было ни роторов, ни воздушного шлейфа от них, ни каких-либо видимых элементов управления, как крыльев. Объект внезапно изменил свою продольную ось, выровнял ее с моим самолетом и начал подниматься. Когда мы приблизились к нему на полмили, он резко ускорился и исчез».

Видеозапись этого инцидента была рассекречена флотом, но теорий относительно того, что это было, никогда не предоставлялось. Как и в случае с Tic Tac и Gimbal, сотни других необъясненных UAP продолжают оставаться загадкой для экспертов. Сейчас Грейвс является исполнительным директором некоммерческой организации «Американцы за безопасную аэрокосмическую сферу», которая собирает сведения о UAP, чтобы помочь формировать общественный дискурс вокруг неопознанных объектов и снижать риски в воздушном пространстве. Он не делает предположений о том, что это за объекты, но он уверен, чего это, скорее всего, нет.

«Я не думаю, что мы видим противника, демонстрирующего способности, превосходящие нашу технологическую предусмотрительность, во время таких сравнительно малообещающих, но рискованных операций», утверждает он. «Чтобы такие технологии нам не были известны и чтобы они появились на нашей родине, рискуя быть захваченными и разобранными… я в это не верю. Я не вижу в этом логики».

Не менее маловероятно, что эти аппараты представляют собой высококлассифицированную внутреннюю технологию, о которой значительная часть армии не осведомлена. «Это были воздушные средства, демонстрировавшие возможности, превосходящие наш актуальный уровень технологий», продолжает Грейвс. «Актуальный технологический уровень — это те технологии, на разработку которых США потребовалось бы более десяти лет, если бы они начали их разрабатывать сейчас».

Это оставляет предположения о неземном происхождении, однако Грейвс не спекулирует на эту тему. «Я не думаю, что у нас есть правильные определения, чтобы пойти по этому пути», — делится он. «Без более точного понимания того, как мы определим, что объект действительно из другой звездной системы… и не использует ли он неизвестную нам физику».

Документальный фильм NOVA предлагает и другие объяснения. Известный разоблачитель теорий заговора Мик Вест предполагает, что не объект на видео гимбала движется, а камера, заснявшая его, создавая иллюзию движения, однако это не объясняет, чем является сам неподвижный объект. В другом — инфракрасном — видео, на котором объект исчезает и снова появляется, Вест предполагает, что камера может фиксировать изображение птицы, достигшей теплового равновесия с фоном и поэтому кажущейся исчезнувшей.

Фильм оставляет зрителей с таким же количеством вопросов, с каким их и встречает, что хорошо соответствует положению дел в области исследований UAP. С присутствием до 400 миллиардов звезд в Млечном Пути и предполагаемых 200 миллиардов галактик во Вселенной, существуют бесчисленные триллионы планет, которые могут быть обитаемыми высокотехнологичной цивилизацией. Однако, отправила бы одна из таких цивилизаций свой летательный аппарат на нашу одинокую планету и почему она начала бы это делать — остается загадкой. Тем не менее, наблюдения продолжаются, даже если ответы на вопросы остаются неуловимыми.

Источник: Time