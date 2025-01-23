Обзор на Ninja Slushi

Детские воспоминания и взрослые предпочтения

В детстве я обожал синий малиновый слаш из магазина у дома. Этот ледяной сладкий напиток был почти кремовым, с легкой газировкой благодаря неоновой сиропной основе. Это было редким лакомством, так как мои родители строго ограничивали вредные продукты, изредка разрешая лишь макароны с сыром.

С годами, моя любовь к слашам не угасла, и теперь, хотя синий малиновый все еще занимает особое место в моем сердце, я открыл для себя более взрослые замороженные угощения: ледяные маргариты, фрозе или кремовые пина-колады. Эти побаловать себя напитками я обычно заказываю в ресторане, но сейчас на рынке активно обсуждают устройство Ninja Slushi, которое позволяет готовить вкусные замороженные угощения дома. Чтобы проверить, действительно ли это так, я решил испытать его, приготовив замороженный сок, слаш, фраппе и коктейль. Реклама

Испытания

Тест замороженного сока

С помощью функции Frozen Juice я превратил апельсиновый сок в ледяную смесь. В процессе я обратил внимание на то, как легко было заполнять и опорожнять машину, а также оценил текстуру, вкус и простоту очистки.

Тест слаша

Я приготовил слаш из яблочного сидра с помощью функции Slushie и обратил внимание на время заморозки, итоговую текстуру и удобство использования и очистки машины.

Тест замороженного коктейля

Я воспользовался рецептом Ninja для приготовления замороженного коктейля и посмотрел, как Ninja Slushi справляется с алкогольными напитками, поскольку алкоголь может затруднить заморозку.

Тест фраппе

Я следовал рецепту Ninja для приготовления фраппе с тыквенными специями, чтобы оценить, как машина справляется с молочными напитками.

Что мы узнали

Легкость в использовании и отличные результаты

Я ожидал провести немало времени с инструкцией, но использование Slushi оказалось простым. Нужно всего лишь налить жидкости в резервуар, включить машину и выбрать нужную функцию и уровень заморозки. Внутренний шнек начинает вращаться, обрызгивая жидкость о охлажденный металлический цилиндр, медленно превращая её в холодные, кристаллические кусочки. Когда смесь достигает нужной консистенции, машина издает сигнал.

Хотя напитки и не были такими шелковистыми, как из индустриальных машин, все угощения получились холодными и вкусными. Яблочный слаш имел мелкие, равномерные хлопья, а фраппе с тыквенными специями отличался более крупной, но нежной текстурой, которую легко было пить через трубочку. Больше всего меня впечатлил коктейль, текстура которого была почти кремовой с очень мелкими ледяными хлопьями. В целом, будь то сок, молочные изделия или замороженный коктейль, Ninja успешно справился со всем.

Размер и уровень шума

Slushi занимает довольно много места на столе или в шкафу. Его размеры составляют 16.3×6.5×17 дюймов, а резервуар вмещает 88 унций (примерно 11 чашек). Несмотря на свои габариты, он работает довольно тихо, напоминая звук работающей посудомоечной машины, что гораздо тише других аналогичных устройств.

Время приготовления

На подготовку напитков уходит от 15 до 60 минут в зависимости от ингредиентов и объема. Я посоветовал бы заранее планировать блюда, особенно если вы готовитесь к приему гостей. Некоторые напитки, как, например, слаш из сидра, заняли до часа, в то время как другие готовились быстрее.

Итог

Машина Ninja Slushi оказалась простой в использовании и создавала напитки с приятной текстурой. Она хорошо справлялась с различными ингредиентами, включая молочные продукты и алкоголь. Однако, её размеры могут стать проблемой, если у вас ограниченное пространство для хранения или на столе.

Преимущества

Ninja Slushi отлично справляется со своими задачами, создавая замороженный сок, слаши и фраппе. Она проста в использовании и имеет полезную функцию полоскания для облегчения очистки.

Недостатки

Из-за своих размеров устройство неудобно хранить. Дозатор не всегда работает эффективно, и необходимо держать машину включенной при наливании слашей. Текстура напитков не всегда соответствует уровню индустриальных машин. Также проблематично и дорогостоящие приобретение.

Основные характеристики

Размеры: 16.3 x 6.5 x 17 дюймов

Вес: 24.25 фунтов

Мощность: 200 ватт

Вместимость резервуара: 88 унций жидкостей (11 чашек)

Функции: слаш, алкогольный слаш, фраппе, молочные коктейли и замороженные соки

Очистка: Промыть все углы функцией полоскания, затем убрать резервуар и промыть тёплой мыльной водой, тщательно ополоснуть и дать высохнуть.

Источник: SeriousEats