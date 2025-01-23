Nikon выпустила два новых лазерных дальномера для гольфа

Canon не единственная компания, ориентированная на гольф. Nikon представила два новых лазерных дальномера для гольфистов: Coolshot Pro III Stabilized и Coolshot 50i GII.

Эти лазерные дальномеры сочетают в себе мощную, точную оптику Nikon и современные функции, которые помогут гольфистам от площадки для начала до гринов. Реклама

Nikon называет Coolshot Pro III Stabilized наиболее передовым в серии Coolshot, в то время как 50i GII является моделью среднего уровня. Обе модели предоставляют 6-кратное увеличение и оснащены функцией Dual Locked On Quake, которая определяет расстояние до флага и обеспечивает визуальную и тактильную обратную связь. При измерении перекрывающихся объектов, дальномер выдает сигнал о ближайшем объекте в визире и начинает вибрацию.

Coolshot Pro III Stabilized улучшен по сравнению с предыдущей моделью Pro II, обещая более четкий и стабильный вид удаленных объектов. Функция Hyper Read выводит измерения расстояний всего за 0,1 секунды, что на 0,2 секунды быстрее предыдущей модели. Гольф, хоть и медленно развивающаяся игра, все же предполагает ценность скорости.

Устройство предлагает четыре режима отображения измерений, включая Режим фактического расстояния, разрешенный на некоторых официальных соревнованиях. В этом режиме индикатор мигает зеленым, указывая на то, что уклон и наклон не учитываются. Гольф-режим отображает рекомендуемое расстояние для удара, что помогает выбрать правильный клюшку.

Диапазон измерений дальномера составляет от 7,5 до 1,090 метров. Он оснащен внутренним OLED-экраном, который корректирует яркость в зависимости от освещения, что упрощает работу с интерфейсом.

Coolshot Pro III Stabilized доступен для покупки по цене $499,95 с началом доставки в начале марта.

Что касается Coolshot 50i GII, он был полностью переработан и, как утверждает Nikon, стал более стильным, удобным и практичным. Дальномер оснащен мощным магнитом, который крепится к гольф-карте или клюшке.

Он предлагает два режима отображения: Гольф-режим с коррекцией наклона и Режим фактического расстояния.

Предзаказ на Nikon Coolshot 50i GII открыт по цене $299,95, а доставка начнется в начале марта.

Авторские права на изображения принадлежат Nikon.

Источник: PetaPixel