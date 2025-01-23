Nikon выпустила два новых лазерных дальномера для гольфа

23.01.2025
Nikon выпустила два новых лазерных дальномера для гольфа Nikon выпустила два новых лазерных дальномера для гольфа

Canon не единственная компания, ориентированная на гольф. Nikon представила два новых лазерных дальномера для гольфистов: Coolshot Pro III Stabilized и Coolshot 50i GII.

Эти лазерные дальномеры сочетают в себе мощную, точную оптику Nikon и современные функции, которые помогут гольфистам от площадки для начала до гринов.

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Nikon называет Coolshot Pro III Stabilized наиболее передовым в серии Coolshot, в то время как 50i GII является моделью среднего уровня. Обе модели предоставляют 6-кратное увеличение и оснащены функцией Dual Locked On Quake, которая определяет расстояние до флага и обеспечивает визуальную и тактильную обратную связь. При измерении перекрывающихся объектов, дальномер выдает сигнал о ближайшем объекте в визире и начинает вибрацию.

Coolshot Pro III Stabilized улучшен по сравнению с предыдущей моделью Pro II, обещая более четкий и стабильный вид удаленных объектов. Функция Hyper Read выводит измерения расстояний всего за 0,1 секунды, что на 0,2 секунды быстрее предыдущей модели. Гольф, хоть и медленно развивающаяся игра, все же предполагает ценность скорости.

Устройство предлагает четыре режима отображения измерений, включая Режим фактического расстояния, разрешенный на некоторых официальных соревнованиях. В этом режиме индикатор мигает зеленым, указывая на то, что уклон и наклон не учитываются. Гольф-режим отображает рекомендуемое расстояние для удара, что помогает выбрать правильный клюшку.

Диапазон измерений дальномера составляет от 7,5 до 1,090 метров. Он оснащен внутренним OLED-экраном, который корректирует яркость в зависимости от освещения, что упрощает работу с интерфейсом.

Coolshot Pro III Stabilized доступен для покупки по цене $499,95 с началом доставки в начале марта.

Что касается Coolshot 50i GII, он был полностью переработан и, как утверждает Nikon, стал более стильным, удобным и практичным. Дальномер оснащен мощным магнитом, который крепится к гольф-карте или клюшке.

Он предлагает два режима отображения: Гольф-режим с коррекцией наклона и Режим фактического расстояния.

Предзаказ на Nikon Coolshot 50i GII открыт по цене $299,95, а доставка начнется в начале марта.

Авторские права на изображения принадлежат Nikon.

Источник: PetaPixel

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