Canon установила новый рекорд, представив 35-мм сенсор с разрешением 410 мегапикселей.

Canon продолжает свою гонку за мегапикселями. Компания сегодня анонсировала новый 35-мм полнокадровый CMOS-сенсор с разрешением 410 мегапикселей. Его размеры составляют 24,592 x 16,704 пикселей, а его разрешение эквивалентно 24K, что в 12 раз выше разрешения 8K и в 198 раз превышает HD.

Согласно Canon, это «самое большое количество пикселей, когда-либо достигнутое в полнокадровом 35-мм сенсоре», однако не стоит ожидать его появления в доступных цифровых камерах компании. Этот сенсор предназначен для систем видеонаблюдения, медицины и других промышленных «приложений, требующих экстремального разрешения» и оплаты за это немалой стоимости. Реклама

Благодаря «переработанной структуре схемы» и вновь разработанной «светочувствительной многослойной конструкции, где сегмент пикселя и сегмент обработки сигнала расположены слоями», Canon утверждает, что сенсор способен на скорость считывания до «3,280 мегапикселей в секунду», что позволяет снимать изображения в полном разрешении с частотой восемь кадров в секунду.

Canon также предложит монохромный вариант сенсора с функцией «чрезвычайного объединения пикселей», которая повышает светочувствительность в условиях низкой освещенности, воспринимая четыре соседних пикселя как один. Это снижает общее разрешение, но позволяет монохромной версии сенсора снимать видео с разрешением 100 мегапикселей при скорости 24 кадра в секунду.

Если вы стремитесь к максимальному количеству мегапикселей, обычно нужно обращать внимание на сенсоры среднего формата или более крупные камеры. Например, Phase One XF IQ4 150MP может снимать с разрешением 150 мегапикселей. Однако, внедрив такое разрешение в 35-мм сенсор, который будет совместим с широким спектром объективов, уже доступных для полнокадровых камер, Canon утверждает, что это поможет «способствовать миниатюризации съемочного оборудования».

Источник: TheVerge