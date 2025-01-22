Зеленский: страны ЕС не решатся ввести войска на Украину без поддержки США.

22.01.2025
Зеленский: страны ЕС не решатся ввести войска на Украину без поддержки США. Зеленский: страны ЕС не решатся ввести войска на Украину без поддержки США.

Владимир Зеленский выразил желание привлечь американские войска к потенциальным миротворческим силам в Украине. По его мнению, Европа не имеет достаточного военного ресурса и едва ли пойдет на такую операцию без поддержки США. Об этом сообщает ТАСС.

В своей просьбе к президенту США Дональду Трампу, украинский лидер подчеркнул нехватку военных ресурсов у европейских союзников, что делает их неспособными стать ощутимым сдерживающим фактором в регионе. Зеленский заявил: «Без участия США этого не может быть, даже если некоторые союзники из Европы думают, что это возможно».

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Ранее украинский депутат Александр Дубинский высказал мнение о возможном падении обороноспособности украинских вооруженных сил в течение ста дней. По его данным, численность украинской армии сейчас составляет 280 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский ранее критиковал четверку стран, включая США, Германию, Словакию и Венгрию, обвиняя их в неготовности видеть Украину частью НАТО. Глава украинского государства назвал такую позицию нечестной.

ПульсХаб
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