Владимир Зеленский выразил желание привлечь американские войска к потенциальным миротворческим силам в Украине. По его мнению, Европа не имеет достаточного военного ресурса и едва ли пойдет на такую операцию без поддержки США. Об этом сообщает ТАСС.

В своей просьбе к президенту США Дональду Трампу, украинский лидер подчеркнул нехватку военных ресурсов у европейских союзников, что делает их неспособными стать ощутимым сдерживающим фактором в регионе. Зеленский заявил: «Без участия США этого не может быть, даже если некоторые союзники из Европы думают, что это возможно». Реклама

Ранее украинский депутат Александр Дубинский высказал мнение о возможном падении обороноспособности украинских вооруженных сил в течение ста дней. По его данным, численность украинской армии сейчас составляет 280 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский ранее критиковал четверку стран, включая США, Германию, Словакию и Венгрию, обвиняя их в неготовности видеть Украину частью НАТО. Глава украинского государства назвал такую позицию нечестной.