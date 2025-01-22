Зеленский выражает обеспокоенность, что США могут принять решение о будущем Украины без его участия.

Возможное решение конфликта на Украине без участия Киева

Соединенные Штаты и некоторые европейские союзники могут принять решение о судьбе Украины, обойдя стороной мнение киевских властей. Таким предположением поделился президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС. Реклама

Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине без участия самой Украины. Он подчеркнул, что не желает, чтобы такие переговоры велись «за спиной» его страны. Президент Украины отметил, что верит в честность США в данном вопросе, хотя полностью уверен в этом быть не может. Он также добавил, что это касается не только США, но и некоторых европейских союзников.

Ранее уже обсуждалось, что Зеленский предположил, что войска Европейского союза не рискнут ввести свои силы на Украину без поддержки США. В преддверии переговоров с Россией украинский лидер обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу, подчеркивая, что у европейских партнеров недостаточно военных ресурсов для роли сдерживающего фактора.