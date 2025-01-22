Надеюсь, что новый втягивающийся зарядник от Sharge выдержит мое бесконечное верчение его в руках.

В прошлом декабре, через китайского ритейлера, впервые был представлен новый 65-ваттный фотоник GaN от компании Sharge. Теперь он доступен для покупки по всему миру. Как следует из названия, Retractable 65 оснащен встроенным кабелем USB-C, который полностью убирается, когда не используется. Это позволяет избежать ситуаций, когда необходимо срочно найти кабель для зарядки умирающего устройства. Доступен в белом и черном цветах по цене $39.90. Хотя зарядное устройство идет с американскими складными вилками, можно заказать адаптеры для розеток ЕС и Великобритании.

Дополнительный порт USB-C позволяет заряжать два устройства одновременно, однако при этом максимальная мощность снижается до 60 Вт. Реклама

Зарядка Retractable 65 способна выдавать до 65 Вт при подключении одного устройства, что делает ее подходящей для зарядки более крупных приборов, таких как ноутбуки. Вдобавок к убирающемуся кабелю длиной чуть более 27 дюймов, зарядное устройство имеет дополнительный порт USB-C. Можно заряжать два устройства одновременно, но хотя Sharge не уточняет, как именно распределяется мощность между портами, максимальная мощность устройства снижается до 60 Вт при одновременной зарядке двух устройств.

Механизм убирания кабеля остается виден через прозрачный корпус зарядного устройства.

Retractable 65 пополнил ряды растущего числа зарядных устройств и портативных решений с убирающимися кабелями. Частично это вызвано тем, что большинство современных устройств поддерживают USB-C, что избавляет компании, такие как Sharge, от необходимости создавать множество различных зарядных портов.

Основной вопрос, касающийся этой тенденции, заключается в том, насколько долговечны механизмы, используемые для втягивания встроенных кабелей? Как человек, который любит возиться с гаджетами весь день (и который однажды сломал пружинный механизм на вытяжке карты памяти в камере Sony), я, несомненно, буду испытывать похожие зарядные устройства на прочность.

Будет ли устройство выдерживать постоянное вытягивание кабеля с последующим резким втягиванием его обратно, как у рулетки? На своем сайте Sharge заявляет, что механизм способен выдержать более «10 000 циклов растяжения» без поломок. Однако мы обратились к компании за более детальной информацией касательно прочности зарядного устройства — а также выяснили, покрыт ли гарантийный ремонт при поломке механизма втягивания — и обновим статью, когда получим ответ.

Источник: TheVerge