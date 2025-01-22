Слухи о дефиците RTX 5090/5080 всколыхнули геймеров: GeForce Now становится недоступным

Nvidia GeForce Now: ограничения и проблемы с доступом

Nvidia GeForce Now в настоящее время работает с ограничениями, и многие варианты использования этого сервиса недоступны, включая бесплатный тариф. Как сообщает немецкий технический сайт ComputerBase, эта проблема наблюдается не только в Европе, но и глобально. Реклама

В Великобритании также отмечены трудности: план GeForce Now «Free» (с базовым набором услуг и поддержкой рекламы) отмечен как распроданный. Хотя он и не «продается» в прямом смысле, но достигнут предел его использования.

Средний тарифный план «Performance» также недоступен для одноразовой покупки на месяц, хотя его можно приобрести на шесть месяцев. Тариф «Ultimate» пока остается доступным.

Тем не менее, дневные пропуска для планов Performance и Ultimate, введенные год назад, также полностью распроданы. Ситуация может измениться со временем.

Причина такого положения дел заключается в массовом спросе на GeForce Now, что вызывает перегрузку серверов и ухудшение производительности, как объяснило клиентское обслуживание Nvidia.

Основная проблема связана с тем, что серверы GeForce Now не справляются с растущим спросом. Nvidia пока не предоставила разъяснений, почему это происходит именно сейчас.

Одно из предположений в сети заключается в популярности игры Marvel Rivals, запущенной недавно, что могло привести к резкому увеличению спроса на бесплатный план. Это негативно сказывается на опыте платных подписчиков и обладателей дневных пропусков.

Возможно, данная ситуация также связана с неудовлетворением пользователей новыми GPU. Спекуляции относительно доступности RTX 5090 и 5080 усиливаются, как и опасения по поводу моделей RTX 5070. Сообщение AMD о задержке выхода RX 9070 до марта 2025 года только усугубляет ожидания в отношении Nvidia.

Игроки могут исследовать возможность облачного гейминга в качестве альтернативы, что объясняет повышенную активность вокруг бесплатных аккаунтов и дневных пропусков.

Как бы там ни было, Nvidia, вероятно, работает над увеличением серверной мощности. Также существует вероятность, что часть серверов была временно отключена для модернизации, что и вызывает временный сбой в предложении и спросе. Однако, если бы это было так, Nvidia могла бы уточнить этот аспект в своём заявлении.

Кроме того, важно поддерживать хороший пользовательский опыт для постоянных подписчиков GeForce Now, особенно с учётом введения лимита в 100 часов для новых участников с января 2025 года, что вызвало значительную волну возмущения.

Вопрос остается открытым: как долго продлится эта ограниченная доступность для клиентов GeForce Now?

Источник: TechRadar