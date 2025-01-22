Первые минуты второго сезона «Ночного агента»: Питер Саутерленд, роль Бассо, вынужден спасаться бегством

Netflix выпустил первые пять минут второго сезона «Ночного агента». На кадрах видно, как Питер Сазерленд спасается бегством, когда его операция идет не по плану. Популярный шпионский сериал вернется на экраны уже 23 января.

Спустя два года после оглушительного успеха первого сезона, продолжение «Ночного агента» готовится к премьере на стриминговом гиганте Netflix. Чтобы подогреть интерес зрителей, Netflix подарил им ранний доступ к начальной сцене нового сезона. Реклама

К сожалению, посмотреть эти кадры нельзя на YouTube или в других социальных сетях — они доступны только на специализированном сайте Netflix, Tudum.

Видеоматериал длится около восьми минут, однако первые три из них — это краткий пересказ событий первого сезона. Основное действие второго сезона начинается в Бангкоке, Таиланд. Питер Сазерленд, которого исполняет Габриэль Бассо, проводит время на свидании. Но это всего лишь прикрытие: он вместе с новым наставником, Алисой, преследует человека, вызвавшего у них интерес.

События разворачиваются быстро и напряженно. Когда Питер и Алиса разделяются, чтобы следить за разными объектами, Питер сталкивается с непредвиденной опасностью и оказывается в засаде. Вынужденный выстрелить из своего пистолета, он бросается наутек, пока Алиса отчаянно пытается его спасти.

Развязка этой ситуации неизвестна, но всего через несколько дней зрители смогут узнать, что произойдет дальше, так как второй сезон «Ночного агента» выйдет в назначенный день. Премьера состоится на Netflix, и зрители смогут насладиться зрелищем с момента ее выхода.

Источник: TechRadar