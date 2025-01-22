Киты приобретают LDO и AAVE: этот токен DAO может вырасти в 10 раз

Пока розничные инвесторы сосредотачивают внимание на AI и мем-криптовалютах, крупные инвесторы активно закупают токены DAO (децентрализованной автономной организации) такие как Lido DAO ($LDO) и Aave ($AAVE).

Вчера один из крупных инвесторов приобрел 2.72 миллиона $LDO, увеличив свои запасы до 5.565 миллионов токенов. Исходя из текущей цены $1.90 за токен, это составляет приблизительно $10.5 миллионов. Реклама

На фоне данной покупки, стоимость $LDO выросла на 8% и достигла $1.96, но позже откатилась до $1.90. Тем не менее, инвестор заработал 4% прибыли, так как изначальная цена токена на момент покупки составляла $1.82.

Крупные инвесторы делают ставку на токен AAVE

Инвесторы $AAVE также проявляют необычную активность в последние дни. Один из инвесторов перевел $750 тысяч в $AAVE на холодное хранение, что свидетельствует о долгосрочной стратегии инвестирования и уверенности в будущем этого проекта.

Другой инвестор $AAVE зафиксировал прибыль в $11.3 миллионов за последние два дня благодаря росту цены токена на 25%. Однако он всё ещё владеет 28 тысячами $AAVE с нереализованной прибылью более $7 миллионов.

Даже компания World Liberty Financial приобрела токенов $AAVE на $4.7 миллиона, что делает его шестым по величине активом в их портфеле после $ETH, $USDC, $WBTC, $STETH, $USDT и $TRX.

В настоящее время рыночная капитализация сектора DAO составляет $40 миллиардов, что свидетельствует о росте на 2% за последние 24 часа. Uniswap ($UNI) всё ещё доминирует в этой нише с капитализацией в $7.9 миллиардов, но $AAVE быстро догоняет с рыночной оценкой в $5.4 миллиарда.

Легко понять, почему крупные инвесторы выбирают DAO. Вложение в токены DAO даёт им влияние на траекторию проекта, что потенциально может обеспечить более високие прибыли — как для них самих, так и для всех остальных участников.

К тому же, децентрализация, прозрачность и демократичность — это основа Web3. Крупные инвесторы признают, что проекты, движимые сообществом, ведут за собой эволюцию финансов и технологий.

Последний шанс присоединиться и получить награды

Одним из перспективных DAO на ранней стадии является Flockerz ($FLOCK), «народная» мем-криптовалюта.

Несмотря на то, что Flockerz технически является DAO, основная концепция не нова, но она вводит уникальную систему V2E, где участники получают награды за голосование по предложениям по развитию. Ни одна другая DAO не предоставляет дополнительные токены за участие.

Помимо прав голосования, $FLOCK предоставляет его держателям 249% годовых на стейкинг и доступ к сообществу Flocktopia.

Как один из лучших мем-токенов, проект собрал почти $12.5 миллионов на предпродаже, которая заканчивается через два часа. Это последний шанс присоединиться к Flocktopia до того, как $FLOCK разгорится и поднимется на новые высоты.

Успех любого DAO зависит от преданности его участников, поэтому Flockerz выделяет значительные 25% от общего предложения токенов на доходы от стейкинга и ещё 25% на награды за голосование. Эти стимулы побуждают «ранних птиц» оставаться с проектом на долгое время.

Ранние птицы получают червяка

Интерес крупных инвесторов к DAOs демонстрирует, что власть переходит от корпораций к общественности. Будущее финансов ориентировано на сообщество, и каждый из нас может поддержать эту революцию, присоединившись к проектам, таким как Flockerz, который может показательно вырасти после окончания предпродажи.

Для того чтобы присоединиться к проекту до его взлета, посетите сайт Flockerz, подключите свой кошелек и обменяйте $ETH или $USDT на $FLOCK.

Однако, помните, что стоит провести собственное исследование и не вкладывать все средства в один проект. Даже проекты с сильными фундаментальными показателями не гарантируют доход.

Источник: Bitcoinist