Все новинки на Макс в феврале 2025 года

В начале нового месяца все популярные стриминговые сервисы, включая Max, публикуют свои обновленные списки на февраль 2025 года. В прошлом месяце Max представил первую порцию новинок 2025 года, в числе которых были такие высоко оцененные фильмы, как «Звезда родилась» (2018) и «Игра в имитацию» (2014). В этом месяце сервис продолжает радовать своих подписчиков новыми, не менее интересными проектами.
Каждый месяц приятно следить за новыми фильмами и сериалами, выходящими на Max, особенно учитывая, что на первой день февраля добавятся целых 80 новинок. В этот же день зрители смогут увидеть одно из самых ожидаемых продолжений — третий сезон «Белого лотоса», который будет доступен с 16 февраля.
Любите ли вы франшизы, экранизации книг или классические фильмы, Max в этом месяце станет отличным местом для ваших просмотров.
Новинки на Max в феврале 2025 года
1 февраля:
- 42 (фильм)
- Смелость по ошибке (фильм)
- Плохие парни (фильм)
- Плохие парни II (фильм)
- Брайан Бэнкс (фильм)
- Домик в небесах (фильм)
- Клики и разговоры с Дибо Сэмюэлом эпизод 114 (телешоу)
- Крадущийся тигр, затаившийся дракон (фильм)
- Глубоководный горизонт (фильм)
- и другие…
2 февраля:
- На грани с Микой Парсонсом эпизод 122 (телешоу)
- Мы, малыши-медвежата, сезон 2C (телешоу)
3 февраля:
- 90 Day Fiancé Pillow Talk: до 90 дней, сезон 7 (телешоу)
- Побочные эффекты, сезон 1 (телешоу)
- Собаки-детективы, сезон 1 (телешоу)
- и другие…
4 февраля:
- Знаменитые ремонты, сезон 9 (телешоу)
- Вся история с Андерсоном Купером, сезон 3 (телешоу)
6 февраля:
- Проклятые места с Заком Бэгансом, сезон 1B (телешоу)
- и другие…
7 февраля:
- Ю и Бали Банчи, сезон 1A (телешоу)
- и другие…
8 февраля:
- Лютер Вандрос: Никогда не слишком много (фильм)
9 февраля:
- Puppy Bowl XXI Kickoff (телешоу)
- Puppy Bowl XXI (телешоу)
11 февраля:
- Центральное разузнать (фильм)
- и другие…
12 февраля:
- Игры в супермаркетах, сезон 37 (телешоу)
13 февраля:
- Дом, милый дом в Риме, сезон 1B (телешоу)
14 февраля:
- Бездельные воскресенья, сезон 1A (телешоу)
- и другие…
16 февраля:
- Лотос, сезон 3 (телешоу)
- и другие…
17 февраля:
- 90 Day Fiancé, сезон 11 (телешоу)
- и другие…
18 февраля:
- Мы побили команду мечты (телешоу)
19 февраля:
- Разоблачение: голые преступления, сезон 3 (телешоу)
- и другие…
20 февраля:
- Блока Бэи, сезон 1B (телешоу)
21 февраля:
- Элевация (фильм)
22 февраля:
- Реконструкция дома, сезон 18 (телешоу)
24 февраля:
- Конец охраны (фильм)
- и другие…
25 февраля:
- Взгляд на приз III: Мы, верующие в свободу, не можем покоиться (фильм)
- и другие…
27 февраля:
- Койотл: Герой и Зверь, сезон 1 (телешоу)
28 февраля:
- Кристина на побережье, сезон 6B (телешоу)
- и другие…
Источник: TechRadar