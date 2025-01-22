Все новинки на Макс в феврале 2025 года

В начале нового месяца все популярные стриминговые сервисы, включая Max, публикуют свои обновленные списки на февраль 2025 года. В прошлом месяце Max представил первую порцию новинок 2025 года, в числе которых были такие высоко оцененные фильмы, как «Звезда родилась» (2018) и «Игра в имитацию» (2014). В этом месяце сервис продолжает радовать своих подписчиков новыми, не менее интересными проектами.

Каждый месяц приятно следить за новыми фильмами и сериалами, выходящими на Max, особенно учитывая, что на первой день февраля добавятся целых 80 новинок. В этот же день зрители смогут увидеть одно из самых ожидаемых продолжений — третий сезон «Белого лотоса», который будет доступен с 16 февраля. Реклама

Любите ли вы франшизы, экранизации книг или классические фильмы, Max в этом месяце станет отличным местом для ваших просмотров.

Новинки на Max в феврале 2025 года

1 февраля:

42 (фильм)

Смелость по ошибке (фильм)

Плохие парни (фильм)

Плохие парни II (фильм)

Брайан Бэнкс (фильм)

Домик в небесах (фильм)

Клики и разговоры с Дибо Сэмюэлом эпизод 114 (телешоу)

Крадущийся тигр, затаившийся дракон (фильм)

Глубоководный горизонт (фильм)

и другие…

2 февраля:

На грани с Микой Парсонсом эпизод 122 (телешоу)

Мы, малыши-медвежата, сезон 2C (телешоу)

3 февраля:

90 Day Fiancé Pillow Talk: до 90 дней, сезон 7 (телешоу)

Побочные эффекты, сезон 1 (телешоу)

Собаки-детективы, сезон 1 (телешоу)

и другие…

4 февраля:

Знаменитые ремонты, сезон 9 (телешоу)

Вся история с Андерсоном Купером, сезон 3 (телешоу)

6 февраля:

Проклятые места с Заком Бэгансом, сезон 1B (телешоу)

и другие…

7 февраля:

Ю и Бали Банчи, сезон 1A (телешоу)

и другие…

8 февраля:

Лютер Вандрос: Никогда не слишком много (фильм)

9 февраля:

Puppy Bowl XXI Kickoff (телешоу)

Puppy Bowl XXI (телешоу)

11 февраля:

Центральное разузнать (фильм)

и другие…

12 февраля:

Игры в супермаркетах, сезон 37 (телешоу)

13 февраля:

Дом, милый дом в Риме, сезон 1B (телешоу)

14 февраля:

Бездельные воскресенья, сезон 1A (телешоу)

и другие…

16 февраля:

Лотос, сезон 3 (телешоу)

и другие…

17 февраля:

90 Day Fiancé, сезон 11 (телешоу)

и другие…

18 февраля:

Мы побили команду мечты (телешоу)

19 февраля:

Разоблачение: голые преступления, сезон 3 (телешоу)

и другие…

20 февраля:

Блока Бэи, сезон 1B (телешоу)

21 февраля:

Элевация (фильм)

22 февраля:

Реконструкция дома, сезон 18 (телешоу)

24 февраля:

Конец охраны (фильм)

и другие…

25 февраля:

Взгляд на приз III: Мы, верующие в свободу, не можем покоиться (фильм)

и другие…

27 февраля:

Койотл: Герой и Зверь, сезон 1 (телешоу)

28 февраля: