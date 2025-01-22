Все новинки на Макс в феврале 2025 года

22.01.2025
Все новинки на Макс в феврале 2025 года Все новинки на Макс в феврале 2025 года

В начале нового месяца все популярные стриминговые сервисы, включая Max, публикуют свои обновленные списки на февраль 2025 года. В прошлом месяце Max представил первую порцию новинок 2025 года, в числе которых были такие высоко оцененные фильмы, как «Звезда родилась» (2018) и «Игра в имитацию» (2014). В этом месяце сервис продолжает радовать своих подписчиков новыми, не менее интересными проектами.

Каждый месяц приятно следить за новыми фильмами и сериалами, выходящими на Max, особенно учитывая, что на первой день февраля добавятся целых 80 новинок. В этот же день зрители смогут увидеть одно из самых ожидаемых продолжений — третий сезон «Белого лотоса», который будет доступен с 16 февраля.

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Любите ли вы франшизы, экранизации книг или классические фильмы, Max в этом месяце станет отличным местом для ваших просмотров.

Новинки на Max в феврале 2025 года

1 февраля:

  • 42 (фильм)
  • Смелость по ошибке (фильм)
  • Плохие парни (фильм)
  • Плохие парни II (фильм)
  • Брайан Бэнкс (фильм)
  • Домик в небесах (фильм)
  • Клики и разговоры с Дибо Сэмюэлом эпизод 114 (телешоу)
  • Крадущийся тигр, затаившийся дракон (фильм)
  • Глубоководный горизонт (фильм)
  • и другие…

2 февраля:

  • На грани с Микой Парсонсом эпизод 122 (телешоу)
  • Мы, малыши-медвежата, сезон 2C (телешоу)

3 февраля:

  • 90 Day Fiancé Pillow Talk: до 90 дней, сезон 7 (телешоу)
  • Побочные эффекты, сезон 1 (телешоу)
  • Собаки-детективы, сезон 1 (телешоу)
  • и другие…

4 февраля:

  • Знаменитые ремонты, сезон 9 (телешоу)
  • Вся история с Андерсоном Купером, сезон 3 (телешоу)

6 февраля:

  • Проклятые места с Заком Бэгансом, сезон 1B (телешоу)
  • и другие…

7 февраля:

  • Ю и Бали Банчи, сезон 1A (телешоу)
  • и другие…

8 февраля:

  • Лютер Вандрос: Никогда не слишком много (фильм)

9 февраля:

  • Puppy Bowl XXI Kickoff (телешоу)
  • Puppy Bowl XXI (телешоу)

11 февраля:

  • Центральное разузнать (фильм)
  • и другие…

12 февраля:

  • Игры в супермаркетах, сезон 37 (телешоу)

13 февраля:

  • Дом, милый дом в Риме, сезон 1B (телешоу)

14 февраля:

  • Бездельные воскресенья, сезон 1A (телешоу)
  • и другие…

16 февраля:

  • Лотос, сезон 3 (телешоу)
  • и другие…

17 февраля:

  • 90 Day Fiancé, сезон 11 (телешоу)
  • и другие…

18 февраля:

  • Мы побили команду мечты (телешоу)

19 февраля:

  • Разоблачение: голые преступления, сезон 3 (телешоу)
  • и другие…

20 февраля:

  • Блока Бэи, сезон 1B (телешоу)

21 февраля:

  • Элевация (фильм)

22 февраля:

  • Реконструкция дома, сезон 18 (телешоу)

24 февраля:

  • Конец охраны (фильм)
  • и другие…

25 февраля:

  • Взгляд на приз III: Мы, верующие в свободу, не можем покоиться (фильм)
  • и другие…

27 февраля:

  • Койотл: Герой и Зверь, сезон 1 (телешоу)

28 февраля:

  • Кристина на побережье, сезон 6B (телешоу)
  • и другие…

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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