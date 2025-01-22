Прототип Nvidia RTX 5090: монстр с 25 тыс. CUDA ядер и TDP 800 Вт – что могло быть

Новая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090: что известно

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 обещает стать настоящим чудовищем, судя по характеристикам, представленным на CES 2025. Однако согласно новому отчету, ее потенциальные возможности могли быть еще более впечатляющими.

Согласно данным, опубликованным на китайском форуме ChipHell, был обнаружен прототип RTX 5090, обладающий спецификациями, которые значительно превышают характеристики серийной модели RTX 5090, выходящей в продажу на следующей неделе. Реклама

Прототип этой видеокарты, по сообщению источника, был создан летом 2024 года в качестве инженерного образца и отправлен партнерам для подготовки их собственных версий GPU. Источник не раскрыл, каким образом получил доступ к этому прототипу, но предоставил предполагаемые характеристики образца.

Особенности прототипа включают в себя GPU SKU GB202-200-A1, 24 576 CUDA-ядер (что на 13% больше, чем в серийной RTX 5090), увеличенную тактовую частоту до 2100 МГц (базовая) и 2514 МГц (ускоренная), а также более быструю память GDDR7 с частотой 32 Гбит/с (по сравнению с 28 Гбит/с у серийной модели). Это увеличивало бы пропускную способность памяти карты до 2 ТБ/с.

Учитывая количество CUDA-ядер, можно предположить наличие 192 вычислительных ядер для трассировки лучей и 768 ядер Tensor для задач AI.

Наиболее впечатляющей характеристикой стала потребляемая мощность в 800 Вт, что почти вдвое выше по сравнению с RTX 4090 и примерно на 40% больше, чем у серийной RTX 5090. Это потребовало бы двух разъемов питания 12VHPWR.

Возможная идентификация: Blackwell Titan RTX?

Существует мнение, что эта видеокарта может соответствовать спецификациям карты Titan RTX на базе архитектуры Blackwell или RTX 5090 Ti. Несмотря на то, что с эпохи Turing новых версий Titan RTX не выходило, многие считают, что RTX 3090 и RTX 4090 можно рассматривать как преемников Titan RTX.

Если карта, представленная на ChipHell, является инженерным образцом RTX 5090, это может быть только рабочим образцом, который использовался для совершенствования архитектуры перед выпуском серийной модели.

Несмотря на интерес к этой информации, она, скорее всего, является лишь частью разработки, предшествовавшей выходу серийной версии RTX 5090, которая поступит в продажу на следующей неделе.