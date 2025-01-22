Трамп только начинает борьбу с электромобилями

Введение

Начнем с хороших новостей: федеральный налоговый кредит для электромобилей (EV) остается в силе. Его не отменили подписание указа Дональдом Трампом, так как это требует одобрения Конгресса. Кредит, который составляет $7,500 для новых электромобилей и $4,500 для подержанных, был введен Конгрессом как часть Закона о снижении инфляции, и потребуется новое решение Конгресса для его отмены. Реклама

Плохие новости

Однако не стоит расслабляться: по инициативе Трампа, Конгресс может вскоре отменить этот налоговый кредит. Республиканцы неоднократно пытались убрать его, последний раз в июле 2024 года. Но, пока демократы контролировали Сенат, а Джо Байден занимал пост президента, эти попытки не имели успеха.

Контроль республиканцев

Республиканцы получили полный контроль над Вашингтоном, и, вероятно, налоговый кредит будет отменен. Однако это займет время, так же как и усилия Трампа по изменению норм выбросов. Нужны будут новые соглашения, законодательные инициативы, общественные обсуждения и слушания. Скорость этих процессов зависит от решимости Трампа и республиканцев изменить наследие Байдена в области электромобилей. Возможно, из-за медлительности Конгресса и сопротивления некоторых республиканцев, стимул все еще будет в налоговом кодексе к концу года.

Политика Трампа в автомобильной индустрии

Первые указы Трампа дают представление о том, что ждет автомобильную отрасль. Республиканцы предлагают новые сборы для электромобилей и ликвидацию лазеек в налоговом кредите для их аренды. Байден сделал электромобили частью своей программы по снижению углеродных выбросов, но Трамп и республиканцы намерены отменить эти усилия, что сделает покупку и владение электромобилями дороже, негативно влияя на автопром, потребителей и окружающую среду.

Реакция автопрома

Автомобильная индустрия не проявляет особого энтузиазма по поводу изменений. В то время как многие топ-менеджеры Кремниевой долины праздновали инаугурацию Трампа, крупные автопроизводители из Детройта дистанцировались от этой повестки. Единственным, кто приехал в Вашингтон на инаугурацию, был председатель Stellantis Джон Элканн, но он вскоре отправился в Италию.

Стремление к стабильности

Автопроизводители желают стабильности, но вряд ли ее получат. Угрозы Трампа отменить стимулы для электромобилей могут снизить продажи, а его план ввести 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады может оказаться еще более катастрофическим. Новые сборы могут вынудить компании пересматривать цепочки поставок, что приведет к росту цен на автомобили, снижению продаж и возможным сокращениям рабочих мест.

Внутрипартийные противоречия

Трамп может столкнуться с сопротивлением даже в своей партии. В августе 2024 года 18 республиканцев предупредили Спикера Палаты представителей, что преждевременное аннулирование энергетических налоговых кредитов может подорвать частные инвестиции и остановить развитие проектов.

Проблемы автопрома

До указов Трампа автопром уже сталкивался с трудностями: пандемия привела к буму продаж, который сменился спадом. Nissan пытается объединиться с Honda, чтобы выдержать конкуренцию со стороны китайских производителей, а Volkswagen вкладывает средства в совместное предприятие с Rivian. Трудности коснулись даже Tesla, которая потеряла в продажах впервые за десятилетие.

Заключение

Большинство указов Трампа пока только задают направление для дальнейших изменений в политике. Он намерен пересмотреть стандарты выбросов и топливной эффективности, а также отменить право Калифорнии устанавливать собственные нормы. Если эти инициативы начнут приносить плоды, можно ожидать волну судебных разбирательств.

Источник: TheVerge