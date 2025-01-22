Технология, способная превратить миллионы ламп Zigbee в датчики движения одним обновлением

Освещение, которое автоматически включается при входе в комнату и выключается при выходе, является одной из наиболее желанных функций для умного дома. Однако для этого требуется приобрести дополнительные устройства, такие как датчики движения. Новая технология, получившая название Sensify, способна упростить этот процесс, превращая лампочки в датчики движения, и вскоре может стать доступной на мостах Philips Hue.

Sensify представляет собой технологию беспроводного сетевого обнаружения (WNS), разработанную компанией Ivani. Она позволяет превратить устройства Zigbee с постоянным питанием в датчики движения для управления освещением с помощью обновления встроенного ПО, при этом не требуется дополнительное оборудование. Это отлично подходит для уже находящихся в домах устройств. Как отметил соучредитель Ivani Джастин МакКинни в интервью для The Verge: «Существует уже десятки миллионов устройств с базовой прошивкой; мы просто работаем над финальными штрихами, чтобы осветить полный опыт использования». Реклама

Одной из очевидных сфер применения этой технологии является система умного освещения на базе Zigbee, такая как Philips Hue. Уже давно ведутся разговоры о том, что Hue разрабатывает технологию Zigbee для обнаружения движений с тех пор, как ее компания-партнер Wiz презентовала аналогичную технологию SpaceSense в 2022 году, использующую WNS по Wi-Fi. Согласно информации hueblog.com, именно эту технологию будет использовать Hue. The Verge обратился в компанию Signify, владеющую брендом Hue, но не получил ответа.

Джастин МакКинни не стал называть компании, уже использующие Sensify, разрабатываемую с 2016 года, но сообщил, что Ivani сотрудничает с крупными брендами, которые вскоре планируют внедрение этой технологии. Он также отметил, что Ivani — единственная компания, предлагающая эту возможность для Zigbee сетей.

Ivani является членом Консорциума стандартов взаимодействия (CSA), управляющего протоколом Zigbee, хотя Sensify является собственным решением, использующим сеть Zigbee. Несмотря на заявления о том, что эта технология обнаружения скоро станет доступной на всех устройствах Zigbee, CSA подтверждает, что это не новая функция внутри самого Zigbee.

Технология WNS работает за счет обнаружения изменений в радио частотах и может быть применена также к Wi-Fi, Bluetooth и Thread. МакКинни объясняет, что для работы Sensify требуется три или более устройства, расположенных вокруг зоны обнаружения, для определения движения и занятости пространства. Технология позволяет создавать точные зоны обнаружения в зависимости от расположения устройств. «Устройства обмениваются сообщениями, анализируют информацию о состоянии сети и обрабатывают ее для принятия решений о присутствии», — поясняет МакКинни.

По словам МакКинни, производительность Sensify сопоставима или превосходит традиционные технологии пассивного инфракрасного обнаружения (PIR). Данная система не требует прямой видимости, как PIR, однако она менее точна, чем технологии, такие как мм-волновое обнаружение, способные фиксировать присутствие человека вплоть до дыхания. «Свет все равно может выключиться, если вы неподвижны, даже если находитесь в помещении», — добавляет он.

Преимуществом Sensify является то, что она может работать на Zigbee сетях с различными чипсетами, что позволяет развернуть ее в виде обновления программного обеспечения в текущих системах. МакКинни также подтвердил, что Sensify работает локально на вашей Zigbee сети, облачные решения отсутствуют, и все данные о сенсорах доступны только производителю, внедряющему технологию.

Обнаружение движения в умном доме имеет большое количество применений, начиная с управления освещением и безопасности до управления энергией и заботы о пожилых. Двумя большими преимуществами WNS являются стоимость и масштаб. Для реализации не требуется покупать дополнительное оборудование, а многие дома уже оснащены устройствами, которые могут использовать эту функцию.

Ivani на текущий момент является единственной компанией с Zigbee решением, но существуют решения WNS, использующие Wi-Fi. Origin Wireless и ее партнерская компания Nami были первыми, кто разработал Wi-Fi технологию обнаружения, и они возглавляют работы в рамках стандарта Matter по внедрению технологий обнаружения по радиочастотам в стандарты умного дома.

В 2019 году технология Origin была включена в функционал Linksys Aware, превращавший маршрутизаторы этой компании в датчики движения, а в прошлом году Threshold выпустила умную розетку с использованием Wi-Fi технологии Origin, позволяющую удаленно отслеживать активность ближнего. В 2021 году я протестировал Hex Home, концептуальную систему безопасности от Origin, использующую Wi-Fi обнаружение вместо датчиков движения, но ложные срабатывания сделали ее практически непригодной для использования. Я также пробовал Wi-Fi технологию Wiz SpaceSense, когда она только появилась на рынке. Она была более надежной, но все еще достаточно нестабильной. Тем не менее, по словам МакКинни, достижения в области машинного обучения и ИИ значительно улучшили технологию WNS.

Он добавляет, что технология Sensify от Ivani готова к развертыванию через Zigbee, и они просто ждут от своих партнеров доработки наилучшего способа внедрения функции в их продуктовые линейки. Он ожидает, что уже через несколько месяцев существующие продукты получат обновление. «Мы имеем удовольствие тестировать продукты наших партнеров в их бета-версии в наших домах, и это действительно то, что должно было собой представлять домашняя автоматизация».

За последние годы было много обещаний в области домашней автоматизации, и лишь немногие из них были выполнены. Однако идея, что, к примеру, каждая лампочка Philips Hue в вашем доме может превратиться в датчик движения всего за одну ночь, упрощая автоматизацию управления освещением без необходимости использования белых пластиковых датчиков — это весьма захватывающее будущее.

Источник: TheVerge