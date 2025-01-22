Вот что Bambu гарантирует и не обещает после спорного обновления своего 3D-принтера

Bambu Lab, компания, создающая одни из моих любимых 3D-принтеров, переживает насыщенную неделю. У меня теперь есть ответы на несколько важных вопросов, которые, надеюсь, будут полезны и вам. Но прежде чем углубиться, давайте разберёмся, как всё началось.

С прошлого четверга некоторые пользователи заявили о намерении прекратить покупать продукцию Bambu и даже удалили свои 3D-модели из онлайн-репозитория компании. Это произошло после того, как Bambu анонсировала новую авторизационную систему, которая может ограничить использование стороннего ПО для удалённого управления принтерами. Реклама

Хотя пользователи всё еще смогут загружать файлы на печать с помощью SD-карты или облачного сервиса Bambu, прежний способ удалённой работы через сторонний софт будет недоступен, если не скачать новое приложение «Bambu Connect» для Windows и Mac, которое будет служить связующим звеном между сторонним ПО и устройствами Bambu.

«Несанкционированное стороннее ПО будет ограничено в выполнении критически важных операций», — Bambu.

Хотя обновление будет необязательным, Bambu позиционирует его как необходимое для защиты принтеров от удалённого взлома. Некоторые владельцы видят в этом путь к деградации сервиса, предусматривающий возможные ограничения.

Они заметили, что принтеры Bambu уже способны распознавать использование официальной катушки с пластиковой нитью и предположили, что в будущем компания сможет полностью ограничить использование сторонних материалов. Также была подмечена возможность введения подписки на сервис Bambu для управления фермами принтеров с обязательными регулярными активациями, что может привести к отключению принтера без оплаты.

Bambu отвергает подобные опасения, объясняя, что новый инструмент не требует интернет-соединения или создания учетной записи. Также компания готова предоставить «Режим разработчика», который позволит работать локально без необходимой авторизации, хотя при этом может быть потерян доступ через облако.

Кроме того, Bambu вызвало недовольство, ограничивая использование Wayback Machine для проверки изменяющихся заявлений и якобы цензурируя критику на своем субреддите. Так, компания утверждала, что разработчик Orca Slicer работает с ними над интеграцией, в то время как тот на самом деле не давал подобного согласия.

Кроме того, безопасность нового приложения Bambu Connect оказалась под угрозой, так как хакеры уже скомпрометировали приватный ключ и сертификат аутентификации. Пользователи также обнаружили, что согласно условиям использования Bambu получает право блокировать новые задания на печать до завершения загрузки обновлений.

Главный вопрос: ведёт ли всё это к ухудшению пользовательского опыта или, по крайней мере, к созданию закрытой экосистемы?

Вот вопросы, которые я задал Bambu, и ответы, предоставленные представительницей компании Надей Якуби:

Публично ли Bambu подтвердит отсутствие обязательных подписок для управления принтерами через локальную сеть? Да, для текущей линейки продуктов подписка никогда не потребуется. Однако в будущем, при наличии специфических бизнес-сценариев, таких как торговые автоматы с 3D-печатью, возможно появление исключений. Публично ли Bambu гарантирует, что не будет ограничивать использование сторонних материалов? Мы не планируем ограничивать использование сторонних материалов для нашей текущей линейки продуктов. Будет ли Bambu следить за файлами и печатями, отправляемыми между пользователем и принтером через домашнюю сеть? При использовании LAN-режима никакие данные не проходят через наши серверы. В облачном режиме пользователи могут активировать «инкогнито-печать», при которой история печатей не сохраняется, а файлы не хранятся в облаке. В остальных случаях файлы временно хранятся для доступа к истории печатей, но без нашего согласия их содержимое не просматривается.

Bambu также вводит новый «Режим Разработчика», который, однако, может быть временным и в будущем убран в случае серьёзной угрозы безопасности. Пользователи всегда могут выбрать, обновлять прошивку принтера или нет.

Что касается будущего: Bambu не обязуется сохранять эту функциональность для будущих продуктов, но обещает информировать о всех изменениях. Также Bambu объяснила, что Bambu Connect необходим для соблюдения определённых стандартов безопасности.

Точно ли разработчик Orca Slicer не работал с Bambu над интеграцией? Мы с начала года обсуждали с SoftFever обновления прошивки и интеграцию в новую версию. Возможно, фраза «работать с» была неоднозначной. Будут ли подобные аксессуары, такие как Panda Touch, работать в режиме разработчика? Мы гарантируем, что порты и каналы останутся открытыми, но их реализация зависит от сторонних разработчиков. Будет ли возможно вернуться к старой прошивке в случае непреднамеренного обновления? Да, возврат к предыдущей версии прошивки всегда будет возможен. Изменит ли утечка приватного ключа ваши планы? Нет, наши планы не изменились, и мы предприняли немедленные действия.

Источник: TheVerge